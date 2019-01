Ein Gaffer, ein Schläfer, ein Raser und zwei Fahrerinnen, die in Schlangenlinien fuhren, wurden in den vergangenen Stunden von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Führerscheinentzüge am laufenden Band

Beim Gaffen verunfallte ein Autofahrer kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Samstag in der Rue de Livange in Berchem. Anstatt auf die Straße hatte er den Blick auf ein bereits zuvor verunglücktes Fahrzeug gerichtet und steuerte seinen Wagen in den Gegenverkehr. Niemand wurde bei dem Unfall verletzt. Der Unfallverursacher war betrunken und musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.



Etwa zur gleichen Zeit steuerte eine Autofahrerin ihren Lieferwagen zwischen Mutfort und Medingen vor den Augen von Polizisten in Schlangenlinien. Auch sie war stark betrunken und musste ihre Fahrlizenz abgeben.



In Schlangenlinien war auch ein Wagen mit drei Insassen gegen 4.30 Uhr in der Avenue Lucien Salentiny in Ettelbrück unterwegs. Dann prallte die deutlich alkoholisierte Fahrerin gegen den Bürgersteig. Ein Führerscheinentzug war die Folge.



Etwa 30 Minuten zuvor hatten Polizisten in der Rue Emile Mayrisch in Esch/Alzette einen Autofahrer angetroffen, der mit laufendem Motor am Steuer eingeschlafen war. Auch bei ihm erbrachte der Alkoholtest ein positives Ergebnis.



Nüchtern hingegen war ein Autofahrer dem bereits am Freitagnachmittag in der Rue d'Europe in Steinbrücken der Führerschein entzogen wurde. Er war innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren.