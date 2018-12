Immer häufiger sollen in der Vergangenheit hierzulande Kälber angegriffen worden sein. Die CSV-Abgeordnete Martine Hansen hat den Fuchs im Verdacht. In der Antwort auf ihre parlamentarische Frage gibt es aber Entwarnung.

Füchse unter Tatverdacht

Immer häufiger sollen in der Vergangenheit hierzulande Kälber angegriffen worden sein. Die CSV-Abgeordnete Martine Hansen hat den Fuchs im Verdacht. In der Antwort auf ihre parlamentarische Frage gibt es aber Entwarnung.

(m.r.) - In der Nutztierhaltung ist der Wurm drin - das findet zumindest die frisch gebackene CSV-Fraktionschefin Martine Hansen. In der Vergangenheit sei es nämlich vermehrt zu Fällen gekommen, bei denen neugeborene Kälber bei lebendigem Leib - vermutlich von Füchsen - angefressen wurden. Die Tiere seien daraufhin an ihren Verletzungen gestorben oder mussten eingeschläfert werden. Deshalb stellte Martine Hansen in diesem Zusammenhang eine parlamentarische Frage an das Landwirtschafts- und an das Umweltministerium.

Noch kurz vor der Vereidigung der neuen Regierung am Mittwoch bekam Hansen nun eine Antwort vom ehemaligen Staatsekretär im Umweltministerium, dem neuen Energie-und Landesplanungsminister Claude Turmes.



Kein bedeutendes Problem



Die Veterinärverwaltung und die Natur- und Forstverwaltung erhalte immer wieder Informationen über angefressene Kälber, so Turmes. Demnach seien seit 2016 etwa 45 Angriffe auf Kälber gemeldet worden. Allerdings sei nicht immer klar, ob die Wunden zum Tod des Tieres geführt haben, oder ob diese danach entstanden seien.



Es sei allerdings wichtig, die Zahlen ins richtige Licht zu rücken, so Turmes. Der durchschnittliche Kälberverlust liege hierzulande nämlich bei 9 200 Tieren im Jahr - in lediglich 0,11 Prozent der Fälle sei ein Fuchs als Verursacher nicht auszuschließen. Solche Angriffe spielen somit eine untergeordnete Rolle. Auch seien in diesem Zusammenhang keine Entschädigungen vorgesehen, da Verluste durch Umwelteinflüsse immer vorkommen können.

Es gebe zurzeit keine Hinweise dafür, dass das Fuchsjagdverbot zu einem bedeutenden Anstieg bei der Tierpopulation geführt hat.