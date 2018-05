Fuchs aus illegaler Falle gerettet

Einen ungewohnten Einsatz mussten die Retter aus Grevenmacher am Dienstagabend leisten, nachdem ein Fuchs sich in einer Schlinge fast stranguliert hatte.

Am Dienstagabend wurden die Feuerwehr aus Grevenmacher gegen 20 Uhr alarmiert. In der Nähe der Rue des Vignes in Grevenmacher war ein Fuchs in einer Falle gefangen und drohte zu ersticken.



Durch die Schlinge die sich um den Hals des Fuchses zusammengezogen hatte, wurde das Tier verletzt und musste von den Rettungskräften behutsam befreit werden.



Da es sich um eine illegale Falle handelte wurde ebenfalls die Polizei aus Grevenmacher eingeschaltet ...