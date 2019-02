Ganze fünf Monate musste man sich gedulden, bis die neuen elektrisch betriebenen vel'OHs endlich ihren Weg in die Hauptstadt gefunden hatten. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen - häufen sich doch die Mängel an den Rädern.

Frühstart

Nadine SCHARTZ Ganze fünf Monate musste man sich gedulden, bis die neuen elektrisch betriebenen vel'OHs endlich ihren Weg in die Hauptstadt gefunden hatten. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen - häufen sich doch die Mängel an den Rädern.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein neues Auto kaufen und informieren sich bei mehreren Herstellern, um auch das bestmögliche und modernste Fahrzeug zu finden. Mit Sicherheit fällt Ihre Wahl dann auf jenes Modell, das all ihren Wünschen und Anforderungen gerecht wird. Groß wäre die Enttäuschung dann, wenn die Versprechen nicht eingehalten wurden und das Auto nicht einwandfrei funktioniert. So in etwa ist es auch der Stadt Luxemburg mit der Einführung der elektrisch betriebenen vel'OHs ergangen ...