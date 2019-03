Kurz vor Karneval hatte sich der Winter im Februar als Frühling verkleidet. Das zeigt nun auch die Analyse des staatlichen Wetterdienstes, der mehrere Temperatur-Rekorde verzeichnet.

Frühlingsgefühle im Winter: Temperatur-Rekorde in Luxemburg

Eis, Sonnenbrände, T-Shirt - was nach Frühling und Sommer klingt, war in Luxemburg schon im Februar Realität. Im ganzen Land wurden Temperaturrekorde geknackt.



In Remich wurden sogar knapp 24 ° Celsius gemessen - der höchste je gemesse Wert im ganzen Land seit Beginn der Aufzeichnungen 1838. Der vorherige Höchstwert lag bei knapp 18 Grad und wurde am 29. Februar 1990 gemessen. Auch in Luxemburg Stadt gab es einen Temperaturrekord: Am 27. Februar war es mit 21,6°Celsius so warm wie noch nie.



Grafik: ASTA

Im Schnitt war dieser metereologische Winter im Durchschnitt 1,6° Celsius wärmer als der langjährige Durchschnitt 1981 bis 2010. Insgesamt wertete der Wetterdienst die Daten von 32 automatischen Wetterstationen in ganz Luxemburg aus.



Grafik: ASTA

Die mittleren Temperaturen waren beispielsweise in Asselborn 1,6°Celsius, in Clemency 1,3°Celsius, in Remich 1,2°Celsius und in Grevenmacher um 1,1°Celsius höher als der langjährige Mittelwert.



Während der verfrühte Frühling im Februar überall sein blaues Band durch die Lüfte flattern ließ, war das Land in diesem Winter in Sachen Regen zweigeteilt. Im Ösling gabe es ein leichtes Niederschlagsdefizit, während es im Rest des Landes ungewöhnlich viel regnete im Vergleich zum langjährigen Mittelwert. Besonders die ersten drei Dezemberwochen waren nass.

Grafik: ASTA