Wer Frühlingssehnsucht hatte, durfte sich ganz besonders auf dieses Wochenende freuen: Sonne, Temperaturen um die 20 Grad und strahlend blauer Himmel lockten die Menschen nach draußen.

Lokales 15

Frühlingserwachen in Luxemburg

Wer Frühlingssehnsucht hatte, durfte sich ganz besonders auf dieses Wochenende freuen: Sonne, Temperaturen um die 20 Grad und strahlend blauer Himmel lockten die Menschen nach draußen.

(miz) - Frost und Kälte scheinen endlich Schnee von gestern zu sein: Der Frühling zeigt sich dieses Wochenende von seiner schönste Seite, mit Temperaturen um die 20 Grad, strahlend blauem Himmel und reichlich Sonne. Das gute Wetter lockt viele Menschen nach draußen - für einen Spaziergang, ein Picknick, zum Radfahren oder für das erste Eis der Saison.



Und es soll weiterhin frühlingshaft bleiben: Der staatliche Wetterdienst Meteolux kündigt auch für Sonntag Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad an, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Auch am Montag soll es bei 18 bis 20 Grad meist trocken bleiben. Am Dienstag fallen die Temperaturen dann auf 17 bis 15 Grad und es kann vor allem am Vormittag leichte Regenschauer geben.



15 Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.