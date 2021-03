Nicht nur in Wohnhäusern steht zu dieser Jahreszeit eine gründliche Reinigung an. Das selbe gilt auch für den Außenbereich, in diesem Fall die Wasserbecken im Märeler Park.

Frühjahrsputz im Park in Merl

Alle zwei bis drei Jahre werden die Wasserbecken im Park in Merl einer gründlichen Reinigung unterzogen.

Vor dem Start in die sonnenreiche Saison war es vergangene Woche wieder so weit: Mitarbeiter des hauptstädtischen Service des Parcs und des Service Canalisation rückten an, um dem Schmutz, der sich in den Bassins angesammelt hatte, zu Leibe zu rücken.



Eines gleich vorneweg: Den Enten und Fischen ist nichts geschehen. Sie vergnügen sich nach dem Frühjahrsputz wieder dort, wo sie sich am wohlsten fühlen – im kühlen Nass.

Ehe die Angestellten den Dreck, in der Hauptsache Exkremente der Tiere und Brotreste, die sich auf dem Boden der Bassins angehäuft haben, entfernen können, wird zunächst das Wasser abgelassen. Anschließend kommt ein Arbeitsgerät mit Schaufel zum Einsatz, ehe der Unrat per Lastwagen weggebracht wird und die Säuberung beginnt.



Der Park in Merl wird übrigens nicht nur von den Einwohnern und den Schülern des Campus Geesseknäppchen viel und gern genutzt. Die Grünanlage hat sich im Laufe der Jahre generell zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt.

Ein besonderes Highlight in den vergangenen Jahren war der Verleih von Mini-Segelbooten, wie sie etwa auch im Jardin du Luxembourg in Paris zu sehen sind.

