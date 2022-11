Das Foyer Ulysse in Bonneweg wird renoviert und muss für zwei Jahre schließen. Das Gebäude in Gasperich soll als Ersatz herhalten.

Lokales 2 Min.

Ersatz für das Foyer Ulysse

Früheres „Wort“-Gebäude soll zur Obdachlosenunterkunft werden

Glenn SCHWALLER Das Foyer Ulysse in Bonneweg wird renoviert und muss für zwei Jahre schließen. Das Gebäude in Gasperich soll als Ersatz herhalten.

Rund 40 Obdachlose bewohnen aktuell das Foyer Ulysse in Bonneweg. Die Unterkunft der Caritas muss ihre Türen ab kommendem Juli aber für voraussichtlich zwei Jahre schließen. Grund sind Renovierungs- und Umbauarbeiten.

Auf der Suche nach einem Ersatzstandort sind die Verantwortlichen nun in Gasperich fündig geworden. Am ehemaligen Hauptsitz des „Luxemburger Wort“ könnten die Menschen aus dem Foyer Ulysse demnach ein neues Zuhause für die kommenden beiden Jahre finden.

Gebäude soll im Mai einzugsbereit sein

Auf LW-Nachfrage bestätigt Caritas-Direktor Marc Crochet Gespräche mit Lafayette, welches das Kirchenvermögen verwaltet und somit auch für das Gebäude in Gasperich verantwortlich ist. Zuvor erklärte bereits Weihbischof Léo Wagner bei RTL, dass das Bistum bereit sei, einen Teil des Komplexes zur Verfügung zu stellen: „In Gasperich haben wir noch Kapazitäten und wir sind bereit, diese Menschen dort aufzunehmen.“

Ehemaliges Wort-Gebäude wird zur Flüchtlingsunterkunft 200 Personen sollen in dem Gebäude unterkommen. Zunächst fallen aber noch einige Vorarbeiten an.

Demnach könnte der Teil des Gebäudes, der sich entlang der Rue Christophe Plantin befindet, als vorübergehender Ersatz für das Foyer Ulysse genutzt werden. Der Platz in Gasperich reiche für die Bedürfnisse der Caritas aus, erklärt Crochet.

Bevor es so weit ist, müssten jedoch noch einige Arbeiten durchgeführt werden. So müssen in den ehemaligen Büroräumen Badezimmer mit Duschen eingebaut werden. Auch müssten die Zugänge zum Gebäude sowie die Treppenhäuser so gestaltet werden, dass die Bewegungsströme der einzelnen Nutzer des Bauwerks klar voneinander getrennt sind. Seit Mitte September bewohnen nämlich auch ukrainische Flüchtlinge einen Teil des Komplexes in Gasperich. „Wir bräuchten einen eigenen Zugang über die Rue Christophe Plantin“, erklärt Crochet zu den nötigen Umbauarbeiten. Er hofft, dass das Gebäude im Mai kommenden Jahres einzugsbereit ist.

Von Stadt und Gemeinde allein gelassen

Für die Caritas könnte somit eine schwierige Suche nach einem Ersatzstandort für das Foyer Ulysse zu Ende gehen. Das Gebäude in Bonneweg, in welchem sich die Obdachlosenunterkunft aktuell befindet, gehört dem Staat. Dieser hat entschieden, das baufällige Gebäude zu renovieren, die Caritas jedoch bei der Suche nach einer Alternative allein gelassen, wie Crochet bedauert.

Der Caritas-Direktor startete daraufhin einen Appell, um eine Alternative zu finden, woraufhin das Bistum den ehemaligen Hauptsitz des „Luxemburger Wort“ vorgeschlagen habe.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.