Das Restaurantschiff "Piraterie", das am Saarufer in der Nähe des Saarbrücker Staatstheaters lag, ist in der Nacht zum Dienstag aus bislang ungeklärten Gründen gesunken.

Früheres Restaurantschiff auf der Saar gesunken

(SCH) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist das Restaurantschiff "Piraterie" auf der Saar gesunken. Nach Angaben der Saarbrücker Zeitung hätten Passanten am Montagabend gegen 23.30 Uhr eine extreme Schräglage des Schiffes bemerkt und die Polizei verständigt. Diese gehe davon aus, dass keine Menschen an Bord waren. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bisher unklar. Rund um das Schiff wurden Ölsperren ausgelegt, um mögliche Umweltverschmutzungen zu verhindern. Bei Tageslicht sollte heute entschieden werden, wie das Schiff geborgen wird.



Die "Piraterie" war bis Sommer 2014 als Biergarten bekannt. Dann lief der Vertrag des damaligen Pächters aus. Für Wirbel sorgte seine Nachfolgerin - eine Frau, die der rechten Szene zugeordnet wird. Die Stadt verlangte vom Eigentümer des Schiffs eine Baugenehmigung und kündigte ihm den Pachtvertrag für den Biergarten. Aus diesem Grund entfiel die geplante Neueröffnung. Seitdem steht das Schiff leer. Berichten der Rheinpfalz zufolge sollte es aber jetzt unter dem Namen "Die Feierey" wiedereröffnet werden.