Mit Germain Frantz ist einer der engsten Vertrauten und Freunde von Großherzog Jean gestorben.

Mit 100 Jahren

Früherer Flügeladjutant Germain Frantz verstorben

Germain Frantz auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2010.

Der frühere Flügeladjutant und Kammerherr bei Hofe, Germain Frantz, ist tot. Der Colonel, der 35 Jahre lang im Dienste von Großherzog Jean stand, ist am 2. Februar im Alter von 100 Jahren verstorben.

Frantz hatte von 1951 an in den Diensten des Fürstenhauses gestanden und war Assistent des Großherzogs. Der am 8. Mai 1921 geborene Düdelinger blieb auch nach seiner Pensionierung noch Kammerherr von Großherzog Jean.

Der Aide de camp oder Flügeladjutant ist im eigentlichen Sinne der Sekretär oder persönlichen Assistent einer hochgestellten Person, meist eines hohen Militärs oder des Staatsoberhaupts eines Landes. Großherzog Jean und den gleichaltrigen Germain Frantz verband neben der beruflichen Aktivität auch eine enge Freundschaft.

Unter dem Titel „An der Seite seines Herrn“ veröffentlichte wort.lu im Jahr 2019 ein Interview mit dem damals 98 Jahre alten Vertrauten und Freund des langjährigen Staatschefs, Großherzog Jean.

