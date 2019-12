Der ehemalige Bürgermeister von Esch/Alzette François Schaack (LSAP) ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Früherer Escher Bürgermeister François Schaack verstorben

Der ehemalige Bürgermeister von Esch/Alzette François Schaack (LSAP) ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

(na) - Dies bestätigte der amtierende Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV) am Mittwoch auf Nachfrage. François Schaack war von 1990 bis 2000 Bürgermeister der Gemeinde Esch/Alzette. Er war Mathematikprofessor im Escher Lycée des Garçons. Zu seinen Schülern gehörte der ehemalige Schöffe, Henri Hinterscheid (LSAP).

Ein "Zahlenmensch"

"Er war ein Zahlenmensch", sagt Henri Hinterscheid über ihn. Schaack habe die Geschicke der Gemeinde in einer schwierigen Zeit geleitet. Damals sei die Stadt immer noch stark von der Stahlkrise geprägt gewesen. "Es wurden kleinere Brötchen gebacken", drückt es Henri Hinterscheid aus.

Schaack habe die Finanzen der Gemeinde stets in Blick gehalten und es vermieden, die Stadt in die Schuldenfalle zu führen, so Hinterscheid noch. Wodurch er sich nicht nur Freunde gemacht habe.

Dadurch habe er aber auch seiner Nachfolgerin, Lydia Mutsch (LSAP), eine Stadt hinterlassen, mit einer "für Minettverhältnisse einigermaßen gesunden Situation", so Hinterscheid.