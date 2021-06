Mit nur 45 Jahren verstarb Marco Assa nach langer Krankheit am Montag.

Früherer Bürgermeister der Gemeinde Wahl verstorben

(TJ) - Eine traurige Nachricht erschüttert die Bürger der Gemeinde Wahl: Am Montag ist Marco Assa nach langer Krankheit im Alter von nur 45 Jahren verstorben. Assa war aus gesundheitlichen Gründen 2018 vom Bürgermeisteramt, das er seit 2011 innehatte, zurückgetreten und hatte wenig später auch seinen Posten im Gemeinderat zur Verfügung gestellt.

Seine politische Karriere hatte 1999 mit der Wahl in den Gemeinderat begonnen, 2005 wurde er Schöffe der Nordgemeinde, bevor er 2011 zu deren Bürgermeister wurde.

Seine Nachfolge trat 2018 Christiane Thommes an, sie leitet die Gemeinde bis heute. Am 27. Juni stimmen die Bürger per Referendum über eine Fusion mit der Gemeinde Grosbous ab.

Assa hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Das Luxemburger Wort spricht ihnen ein herzliches Beileid aus.

Marco Assa stand der Nordgemeinde von 2011 bis 2018 vor. Foto: LW-Archiv

