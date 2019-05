In einer parlamentarischen Frage von ADR-Abgeordneten Jeff Engelen ging es in dieser Woche um Laichwanderungen.

Froschwanderung in Luxemburg

Sarah CAMES In einer parlamentarischen Frage von ADR-Abgeordneten Jeff Engelen ging es in dieser Woche um Laichwanderungen.

In den feuchten Frühlingsmonaten , sobald die Temperaturen steigen und es Nachts wieder über sechs Grad warm ist, treten Kröten und Frösche den langen Weg zu ihren Laichplätzen an. Ab Februar kehren Grasfrösche und braune Kröten zu ihren Brutgewässern zurück und legen dabei häufig Distanzen von über zwei Kilometer zurück.

Frösche vom Aussterben bedroht? Ein australischer Frosch-Forscher hat vor dem Aussterben der Frösche gewarnt. Jedes Jahr landen bis zu einer Milliarde dieser Tiere weltweit in Kochtöpfen. Womöglich ein paar zuviel.

Bis sie laichen können, müssen die Amphibien allerdings einige Hindernisse überwinden. Vor allem Straßen, die sich durch ihre Route ziehen, können zur Gefahr werden.



Um die Amphibienmortalität möglichst niedrig zu halten, können einige Vorkehrungen getroffen werden. An vielen Straßen, die die Hauptverkehrsrouten für Kröte und Frösche kreuzen, stehen Schilder, die Autofahrer auf die Wanderung hinweisen und zur Rücksichtnahme aufrufen.

Auf wenig befahrenen Straßen gibt es außerdem temporäre Sperrungen, üblicherweise über die Nachtstunden zwischen 19 und 7 Uhr.

Absperrungen und Warnschilder: Hier im Eingang von Wintringen aus Richtung Remerschen kommend. Foto: Conrardy Peggy

Die mitunter wirksamsten Mittel, Frösche und Kröten heil zu ihren Brutstätten gelangen zu lassen, sind allerdings permanente und semi-permanente Leitsysteme. Sogenannte "Moukentunnel" leiten Amphibien sicher unter viel befahrene Straßen hindurch.

Bei solchen Maßnahmen ist allerdings regelmäßige Instandhaltung gefordert, damit die Amphibienschutzanlagen ihren Dienst leisten können. Aktuell gibt es in Luxemburg 19 feste Krötentunnel. Die werden generell aufgrund von Empfehlungen der Natur- und Vogelschutzliga errichtet.



An 30 Standorten kommen Absperrungen zum Einsatz, die die Amphibien daran hindern sollen, an der Stelle die Straße zu überqueren. Sie werden oft in Kombination mit in den Boden eingelassenen Eimern benutzt, in die die Kröten hineinfallen. Sie werden später von Menschenhand von der einen Seite der Straße zur anderen gebracht.

Wie aus der parlamentarischen Antwort von Umweltministerin Carole Dieschbourg hervorgeht, wurde diese Methode allerdings gestoppt. Grund dafür ist, dass in den letzten Jahren immer mehr Eimer verschwunden sind.

Hier sollten Autofahrer besonders Acht nehmen: CR112 Buschdorf - Boewingen/Attert

Clerf - Camping Reiler

CR118 Lauterborn - Scheitgen

CR149 Erpeldingen - Ellingen

Diekirch Bamerdall - Friedhaff

CR345 Mertzig - Dellen (Turelbaach)

CR345 Mertzig - Carelshaff

CR307 Wahl-Buschrodt

N12 Lehrhaff-Hierheck

N27 Esch/Sauer - Lultzhausen

Blumenthal

Fischbach, Plankenhaff

Geyershof - Jakobsberg

CR306 Glabach - Scheierhaff

Rameldange, "an der Retsch"

Zolver - Ehleringen

Remerschen

Ellingen, rue de la Gare, rue du Cimetière

CR119 Schrondweiler - Aechelbuer (Deifebaach)

CR123 Cruchten - Schleederhaff

CR123 Cruchten - Essingen

CR306 Glabach - Scheierhaff

Steinsel, rue Basse

CR353 Bastendorf- Braneburg (Weiler)