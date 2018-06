Wasser ist ihr Element – Die Einheit der Hommes-Grenouilles des nationalen Rettungsdienstes ist bei Such- und Rettungsaktionen in Flüssen und Seen, aber auch bei Überschwemmungen im Einsatz.

Froschmänner: Rettungsspezialisten im Wasser

Wasser ist ihr Element – Die Einheit der Hommes-Grenouilles des nationalen Rettungsdienstes ist bei Such- und Rettungsaktionen in Flüssen und Seen, aber auch bei Überschwemmungen im Einsatz.