Zwischen Bissen und Vichten kam es gegen 8.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos.

Frontalkollision zwischen Bissen und Vichten

Zwischen Bissen und Vichten kam es gegen 8.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos.

(TJ) - Zwischen Bissen und Vichten kam es gegen 8.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Eine Autofahrerin, die in Richtung Bissen unterwegs war, verlor in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte ihr Wagen gegen ein anderes Fahrzeug.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet das angefahrene Fahrzeug in einen Graben neben der Straße und überschlug sich. Der Mann in diesem Auto wurde nur leicht verwundet, er stand aber unter Schock und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin des ersten Wagens wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Auch sie wurde ins Krankenhaus gebracht, ihre Verletzungen sollen schwer aber nicht lebensbedrohlich sein.

Wegen der Räumungsarbeiten war der CR 306 bis gegen 10.15 Uhr gesperrt.





Die Notdienste mussten sich um zwei Personen kümmern.