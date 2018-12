Kurz nach 18 Uhr sind am Mittwochabend zwei Autos in Holzem frontal kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Frontalkollision im Regen

Ihre Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Doch keiner der beiden Unfallfahrer wurde bei der Frontalkollision am Mittwochabend in Dippach verletzt.

Kurz nach 18 Uhr sind am Mittwochabend zwei Autos aus noch nicht geklärter Ursache in Holzem frontal kollidiert. Keiner der Insassen wurde bei dem Unfall ernsthaft verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Totalschaden.



An der Unfallstelle waren Rettungsdienste aus Dippach und Mamer im Einsatz.

Fotos: CIS Dippach

