Zwischen Vichten und Bissen ist es am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer kam dabei ums Leben.

Frontalkollision fordert erneut das Leben eines Motorradfahrers

(mth) - Auf der Landstraße CR306 zwischen Vichten und Bissen ist es am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen, an dem ein Motorrad, ein Kleinbus und ein Personenwagen beteiligt waren. Der Personenwagen war offenbar in Richtung Vichten unterwegs, als der Motorradfahrer aus entgegengesetzter Richtung den Kleinbus überholen wollte. Dabei kollidierte das Motorrad frontal mit dem Wagen, der sich um seine eigene Achse drehte und den Kleinbus streifte.

Der Motorradfahrer, ein 30-jähriger Mann aus Grosbous, wurde sehr schwer verletzt und verstarb wenig später am Unfallort. Die Fahrerin des Wagens wurde laut Polizei ebenfalls verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Busses wurde nur leicht verletzt, drei Schulkinder, die sich in dem Bus befanden, blieben unverletzt. Sie kamen dennoch zur Kontrolle ins Krankenhaus.



Es handelt sich um den zweiten tödlichen Unfall eines Motorradfahrers innerhalb von zwei Tagen. Am Sonntag war bereits ein Mann in der Nähe von Vianden ums Leben gekommen.

Die Straße wurde zeitweilig für den Verkehr gesperrt, ist seit 13 Uhr jedoch wieder befahrbar.



5 Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Foto:Gerry Huberty

Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Foto:Gerry Huberty