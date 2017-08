(TJ) - Ein 26-jähriger Luxemburger hat am frühen Montagmorgen sein Leben bei einem Unfall in der Gegend von Prüm verloren. Die bestätigte die Polizei von Prüm auf Nachfrage.



Der Mann war kurz vor 4 Uhr auf der B51 zwischen Rommersheim und Dausfeld in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lastwagen kollidiert. Der in Deutschland lebende Luxemburger sollte noch an Ort und Stelle an seinen schweren Verletzungen sterben.



Wieso der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.