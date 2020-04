Frischmarkt in der Hauptstadt: Mit Abstand gut gelaunt

Auf dem Frischmarkt in Luxemburg-Stadt herrscht trotz der Krise eine positive Atmosphäre.

Ein Warnhinweis hängt am Eingang zum Frischwarenmarkt auf dem Knuedler in Luxemburg-Stadt: Dieser erinnert an die verordnete Abstandsregel und das Einhalten der Hygienemaßnahmen.

Vor den Marktständen auf dem Platz stehen einzelne Absperrgeländer. Kleine Schildchen und Bändchen zeigen den Kunden den Weg zur Auslage. Dahinter stehen die Kunden – viele von ihnen tragen Handschuhe, alle warten sie geduldig mit zwei Metern Abstand. Dennoch ist die Stimmung auf dem Frischwarenmarkt gut.

„Die Menschen sind sehr respektvoll und diszipliniert“, freut sich Jeff Burg, Präsident des Lëtzebuerger Maarteverband (LMV) ...