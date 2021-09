Zahlreiche Jugendliche setzten am Freitag in der Hauptstadt ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Der Livebericht in der Nachlese.

Fridays for Future

Etwa 2.500 Teilnehmer bei Klimademo in Luxemburg-Stadt

Es berichteten Anouk Antony, Christophe Olinger, Jean-Philippe Schmit, Tammy Schmit und Jörg Tschürtz

In der Stadt Luxemburg sind am Freitag etwa 2.500 Menschen auf die Straße gegangen, um für mehr Anstrengungen bei der Bekämpfung der Erderwärmung zu demonstrieren. Neben zahlreichen Schülern aus den Lyzeen marschierten auch viele Erwachsene beim Klimaprotest der Initiative Youth for Climate Luxembourg mit. Der Demozug setzte sich gegen 10 Uhr am Hauptbahnhof in Bewegung, das Ziel war am Glacis.

In mehr als 80 Ländern finden am Freitag Protestaktionen statt. Es ist bereits die achte Auflage der weltweiten Fridays-for-Future-Demos.

