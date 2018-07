Freund und Nachbar

Am 1. August tritt die Polizeireform in Kraft. Ihr Erfolg steht und fällt damit, ob der Bürger mehr Präsenz „um Terrain“ wahrnimmt.

Am 1. August tritt die Polizeireform in Kraft. Das Datum markiert die vorerst letzte Etappe eines der am meisten diskutierten Dossiers der vergangenen Jahre. Das will aber nicht heißen, dass nicht weiter Diskussionsbedarf besteht. Denn noch immer stellen sich Fragen, wie sich die Reform auf die tägliche Arbeit der Sicherheitsbehörde auswirkt. Ob nun unterm Strich mehr oder weniger Bürgernähe herauskommt, wird dabei die Gretchenfrage sein.



Es ist eine der Fragen, die der Bürger ab Dienstag direkt an die Verantwortlichen richten kann ...