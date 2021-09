Am besten mit dem Fahrrad - auch nach dem Vëlosummer. Für all die, die genauso denken, hat die LW-Redaktion zehn Fahrradtouren zusammengestellt.

Lokales 37 9 Min.

Freizeittipps

Zehn Fahrradtouren für den #VëloHierscht

Am besten mit dem Fahrrad - auch nach dem Vëlosummer. Für all die, die genauso denken, hat die LW-Redaktion zehn Fahrradtouren zusammengestellt.

(m.r./str) - Das Großherzogtum hat für Freizeitradler einiges zu bieten. Immerhin umfasst das Fahrradwegenetz hierzulande mehr als 600 Kilometer, Hunderte weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Und auch wenn der Vëlosummer 2021 nun vorbei ist, gibt es abseits der offiziellen Routen noch vieles auf zwei Rädern zu entdecken.

Die LW-Lokalredaktion hat für Sie zehn lohnenswerte Fahrradtouren zusammengestellt. Von der entspannten Entdeckungsfahrt bis zum sportlichen Ausflug und zum technisch anspruchsvollen Parcours ist für jeden Radler etwas dabei. Also nur rein in die Pedale.





Ein Ausflug zum Echternacher See

39,3 Kilometer lange Route



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Die Region um Junglinster besticht durch seine offenen Landschaften. Foto: Maximilian Richard

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Region um Junglinster besticht durch seine offenen Landschaften. Foto: Maximilian Richard Die Region um Junglinster besticht durch seine offenen Landschaften. Foto: Maximilian Richard Das Gebiet um den Echternacher See kann man zu Fuß oder mit dem Rad erkunden. Foto: Maximilian Richard

Diese Route beginnt in Luxemburg-Stadt. Der Radweg PC2 führt von dort aus direkt bis nach Echternach. Der Großteil des Weges verläuft fernab vom motorisierten Verkehr über asphaltierte Wege. Unterwegs erwarten Radler eine ganze Reihe von Höhepunkten. Während der Weg im Raum Junglinster vor allem durch seine offenen Landschaften besticht, zeichnet sich das Müllerthal durch seine beeindruckenden Felsformationen aus. Der Weg führt zum Teil über eine ehemalige Zugtrasse, bei Bech erwartet die Radler denn auch ein ehemaliger Eisenbahntunnel. Entlang des Weges gibt es Cafés und Restaurants - ansonsten bieten sich am Echternacher See und in der Stadt zahlreiche Erfrischungsmöglichkeiten.



Von Echternach aus bietet sich eine Weiterfahrt über die durchgehend flache PC3 zum Bahnhof Diekirch (41 km) oder Wasserbillig (25 km) an. Alternativ zur Rückkehr auf dem gleichen Weg bietet sich auch eine Rückfahrt mit dem Bus an, wobei das Rad dann im Gepäckfach der Überlandbusse untergebracht werden sollte.

Von der Stadt ins Syrdall

55,5 Kilometer langer Rundweg

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Auf der Tour bieten sich atemberaubende Ausblicke über Felder und die Ortschaften des Syrdalls. Foto: Maximilian Richard

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auf der Tour bieten sich atemberaubende Ausblicke über Felder und die Ortschaften des Syrdalls. Foto: Maximilian Richard Nach einer steilen Anstieg in Syren geht es flach weiter in Richtung Alzingen. Foto: Maximilian Richard Nach einer steilen Anstieg in Syren geht es flach weiter in Richtung Alzingen. Foto:

Diese etwas anspruchsvollere Tour beginnt in der Hauptstadt. Über den Pont Grand-Duchesse Charlotte geht es auf die PC2 nach Kirchberg. Von dort aus geht es weiter über den Radweg über Senningen und Hostert bis nach Ernster. Dort geht es großteils über hügelige Feldwege über den Radweg PC4 nach Rodenburg. Rauf und runter geht es dann auch weiter, größere Anstiege bleiben aber aus: Es folgen die Ortschaften Olingen, Mensdorf, Übersyren, Schüttringen, Moutfort und schließlich Syren. Dort wird es zum Abschluss noch einmal sportlich. Denn zwischen Syren und Alzingen erwartet den Radler ein steiler Anstieg. Auf dem Rückweg in die Stadt folgt die Tour der flachen PC1 entlang der Alzette. In die Oberstadt gelangt man zum Schluss entweder durch Muskelkraft oder mithilfe des Aufzugs in Pfaffenthal.



Einmal Koler und zurück

33,4 Kilometer langer Rundweg

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Die Werke von Alain Welter prägen die Ortschaft. Foto: Maximilian Richard

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Werke von Alain Welter prägen die Ortschaft. Foto: Maximilian Richard Zumindest einen eigenen Schriftzug hat Kahler mit den Hollywood Hills gemeinsam. Foto: Maximilian Richard

Die kleine Ortschaft Kahler (Lux­emburgisch: Koler) hat Kultstatus. Zahlreiche bunte, überdimensionale Kunstwerke des Künstlers Alain Welter zieren hier die Fassaden, Giebel und Pforten und machen eine Entdeckungstour in die Ortschaft mehr als sehenswert. Diese Rundtour beginnt in der Nähe des Friedhofs in Merl und führt über ruhige Straßen und gut befahrbare Feldwege. Größere Anstiege gibt es allerdings nur einen. Kurz hinter Kahler müssen die Radler fest in die Pedale treten. Belohnt werden sie dafür allerdings mit einem wunderschönen Ausblick.

Die Our entlang

8,7 Kilometer lange Tour

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Die Ourdall-Promenade verbindet Vianden mit Stolzemburg. Foto: Maximilian Richard

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Ourdall-Promenade verbindet Vianden mit Stolzemburg. Foto: Maximilian Richard Die Ourdall-Promenade verläuft teilweise neben der Straße. Foto: Maximilian Richard Unterwegs bieten sich wunderschöne Ausblicke auf die Our. Foto: Maximilian Richard Der Weg für auch durch ein Waldstück. Foto: Maximilian Richard

Zwischen Vianden und Stolzemburg können sowohl Wanderer als auch Radfahrer das Ourtal abseits vom Straßenverkehr entdecken. Ein besonderes Highlight ist die Schleife bei Bivels. Dort führt der Weg unter anderem durch ein Waldstück und über einen Holzsteg. Die Tour kann beliebig verlängert werden. Richtung Norden müssen dann allerdings Passagen auf der Landstraße in Kauf genommen werden. Von Vianden aus besteht indes unter anderem eine Anbindung an den PC 3. Dieser führt entlang der östlichen Grenze bis nach Schengen.

Ein Radweg, drei Länder

125 Kilometer lange Tour

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Die Vennbahn verbindet Aachen mit Ulflingen und führt ebenfalls durch Belgien. Foto: Maximilian Richard

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Vennbahn verbindet Aachen mit Ulflingen und führt ebenfalls durch Belgien. Foto: Maximilian Richard Vennbahn Foto: Diana Hoffmann Vennbahn Foto: vennbahn.eu

Wer etwas mehr Zeit hat, für den ist die Vennbahn genau das Richtige. Der rund 124 Kilometer lange Radweg führt durch Luxemburg, Deutschland und Belgien und verbindet Ulflingen mit Aachen. Sportlich ambitionierte Fahrer können die Route, die entlang einer ehemaligen Bahnstrecke verläuft, an einem Tag bewältigen.

Mit dem Fahrrad auf den Spuren des Weltkriegs Der Vennbahnradweg macht europäische Geschichte über einen Museumsbesuch hinaus erfahrbar. Noch 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gibt es Betroffene von skurrilen Grenzziehungen.

Wer es allerdings etwas ruhiger mag und die Landschaft genießen will, kann in den zahlreichen Ortschaften entlang der Strecke einkehren und die Route in ein bis zwei Tagen zurücklegen. In den kommenden Jahren soll die Vennbahn weiter wachsen. Das Teilstück in Luxemburg soll bis nach Clerf verlängert werden.

Die erste Wahl für den Familienausflug

18,9 Kilometer lange Strecke

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen.

Wer gerne mit Kindern Fahrrad fährt, dem ist eine der am meisten unterschätzten Radpisten im Lande ganz besonders zu empfehlen, der Radweg PC15 zwischen der Hauptstadt und Mersch. Warum unterschätzt? Weil sie dafür, dass sie gänzlich flach und kreuz und quer durch das Alzette-Tal verläuft, sehr viel zu bieten hat. Zum einen ist die PC15 ab Walferdingen weitestgehend vom motorisierten Verkehr abgeschirmt, was ein Mehr an Sicherheit bringt.

Radpiste 15: Die Unscheinbare Unterwegs in Luxemburg: Die Radpiste PC 15 zwischen der Hauptstadt und Mersch ist weitaus spannender, als sie es vermuten lässt

Dennoch gehört der Start in den hauptstädtischen Parks, die Fahrt mit dem Pfaffenthal-Lift und der Parc Laval definitiv dazu. Sie sind wichtige POIs (Points of Interest - Touristen-englisch für Sehenswürdigkeiten), derer es auf der Strecke von knapp 19 Kilometern jede Menge gibt: das Tintin-Haus, sieben Spielplätze, Natur, Tiere, Parks und vieles mehr.

Für die gemütliche Rückfahrt bietet sich der Zug aus Mersch an - oder einer der sechs anderen Bahnhöfe an der Strecke. Allerdings sollte man sich dann im Voraus vergewissern, dass der Zug auch tatsächlich fährt. Die CFL führen größere Arbeiten nämlich vorwiegend an Wochenenden und während der Schulferien aus.

Einmal kreuz und quer durch die Stadt flanieren

35,5 Kilometer langer Rundweg

Durch die Stadt zu radeln ist angesichts des unvollständigen Radwegenetzes nicht jedermanns Sache. Das ist durchaus nachvollziehbar. Dennoch hat auch die Festungsstadt ihren Reiz für Radfahrer und es lohnt sich manchmal, den Platz auf den Straßen einzufordern. Wir empfehlen diese Tour besonders nach Feierabend - auch wegen der wunderschönen Sonnenuntergangsstimmung entlang dieser Route.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Die Replik der "Non Violence"-Skulptur, die Luxemburg 1988 der Uno geschenkt hat, steht im Central Parc in Kirchberg, zwsichen Europaschule, Coque und Kyosk. Foto: Steve Remesch

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Replik der "Non Violence"-Skulptur, die Luxemburg 1988 der Uno geschenkt hat, steht im Central Parc in Kirchberg, zwsichen Europaschule, Coque und Kyosk. Foto: Steve Remesch Kirchberg verfügt über mehr Grünflächen und Radwege, als man es vermuten mag. Foto: Steve Remesch Das Arboretum ist als Ruheoase ein Geheimtipp. Foto: Steve Remesch Immer wieder offenbaren sich auf dieser Tour atemberaubende Blicke auf die Hauptstadt. Foto: Steve Remesch Die Serpentinen an der Tour Malakoff haben in beide Fahrtrichtungen einen besonderen Reiz. Foto: Steve Remesch Immer wieder geht der Blick auf die Haupstadt-Silhouette. Foto: Steve Remesch Auch in Zessingen gibt es einen schönen Park, der gerne zum Verweilen einlädt. Foto: Steve Remesch

Es ist eine Tour, die durch die besondere Aussicht auf die Stadt besticht, die vielen weniger bekannten Grünanlagen und - für die, die es mögen - architektonische Vielfalt. Sie beginnt im Stadtzentrum, führt über die Corniche, die im Abendlicht besonders schön ist, nach Kirchberg, an den Pétanque-Bahnen des Kyosk hinter der Coque vorbei durch den „Central Parc“ zum Arboretum. Letztere ist eine Ruheoase, welche den meisten Menschen noch völlig unbekannt ist. Nach einem Abstecher im Park Dräi Eechelen, durch Clausener Serpentinen geht es an der Tour Malakoff vorbei zum Pfaffenthal-Aufzug. Dann durchquert sie die Stadt auf weitgehend sicheren Wegen, nach Gasperich, Cloche d'Or, zum neuen Wasserturm und dem Stade de Luxembourg über die Zeitfahrstrecke des Frauenradrennens Festival Elsy Jacobs nach Merl - und schließlich durch das Petrussetal zurück mit dem Grund-Lift zum Ausgangspunkt. Und zwischendurch gibt es jede Menge Orte, wo man eigentlich erst auf die Idee kommen muss, dort zu radeln.

Mit dem Gravelbike durch den Réiserbann

42 Kilometer lange Tour

Mit dem Gravelbike fängt der Spaß am Radfahren erst richtig an. Das behaupten zumindest die, die damit unterwegs sind. Gravelbikes (engl. Schotter-Fahrrad) sind ein Zwischending zwischen einem Rennrad und einem Mountainbike und erlauben es, auch abseits vom Asphalt etwa auf Feldwegen, Schotterpisten und Waldwegen gut voranzukommen.

Der Réiserbann hat im Alzettetal zwischen Hesperingen und Düdelingen sehr viele solcher Wege zu bieten - und auch, wenn diese für das filigrane Rennrad vielleicht manchmal etwas zu holperig sind, mit allen anderen Rädern kann man hier auch fahren.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: Steve Remesch

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch





Wir beginnen im Hesper Park, ziehen an Kockelscheuer vorbei durch den Wald und schauen uns von Berchem über Liwingen hinweg an, wohin der Weg uns noch führen wird: nach Bettemburg, Düdelingen und zum Autobahngrenzübergang in Zoufftgen. An mysteriös anmutenden Waldhütten im dunklen Wald vorbei, geht es dann nach Hellingen und weiter zu einem anderen verwunschenen Ort, dem Crauthemer Bësch. Hier laden eine Vielzahl von Waldwegen und Schotterpisten ausführlich und kreuz und quer zum „graveln“ ein. Über Roeser geht es schließlich über die Straße zurück nach Fentingen und Hesperingen.

Durch den Wilden Westen

37,5 Kilometer langer Rundweg

Der Westen des Landes war bestimmt einmal wild. Und wer davon träumen will, auf Wild-West-Manier die Züge der Attert-Linie zur überfallen, für den ist dieser Abstecher ins Grüne bestimmt das Richtige.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Symbolfoto: Steve Remesch

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Symbolfoto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch

Für den Start dieser Tour bieten sich zwei Möglichkeiten: Entweder man fährt gemütlich mit dem Zug nach Kleinbettingen, oder man nimmt die Tour ins coole Koler und zweigt dann zwischen Garnich und Kahler in Richtung Steinfort ab. Vom Bahnhof Kleinbettingen folgen wir dem Radweg PC12 in Richtung Norden, der jenseits von Steinfort fast ausschließlich den Verlauf der einst wichtigen Güterverkehrslinie der Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erzgrubengesellschaft nachvollzieht, die einst von Petingen nach Ettelbrück führte. Dabei beeindruckt der Weg zunächst durch tiefe Wälder - und führt dann bei Hobscheid durch den mit 690 Metern einst längsten Eisenbahntunnel des Landes. Achtung - hier ist es auch im Sommer kalt.



Dann geht es weiter über weite Flure und Wiesen, immer wieder gespickt mit Informationstafeln zur Industriegeschichte des Landes und insbesondere jener der Attert-Bahn. Useldingen lädt dann mit sonnigen Terrassen zum Verweilen ein, bevor es dann nach einem Anstieg bei Boewingen hinab nach Bissen und Colmar-Berg geht. Für die Rückkehr zur Stadt gibt es erneut die gemütliche und eine sportliche Variante: entweder mit dem Zug oder eben mit Rad via Mersch über die PC15 entlang der Alzette (siehe weiter oben).





M wie Mountainbike und Minette

38 Kilometer lange Tour

Technisch anspruchsvoller ist die zehnte Tour, die wir für den Vëlohierscht vorschlagen. Sie ist sicher sportlich, richtet sich an Mountainbiker und wer sich nicht sattelfest fühlt, sollte sich von erfahrenen Fahrern begleiten lassen. Diese Tour geht über Pfade, Hänge und Felsen, durch Klüfte und durch ehemaliges Tagebaugebiet im Land der roten Erde.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Einige technische Passagen gilt es zu meistern. Foto: Pierre Matgé / LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Einige technische Passagen gilt es zu meistern. Foto: Pierre Matgé / LW-Archiv Foto: Pierre Matgé / LW-Archiv Der Name Red Rock kommt nicht von ungefähr. Foto: Pierre Matgé / LW-Archiv

Startpunkt ist der Parkplatz des Stade Emile Mayrisch in Esch/Alzette. Die Tour führt zunächst über den Galgenberg an einem sehr beeindruckenden Ausblick über die Minettemetropole, vorbei zum Naturschutzgebiet Ellergronn.

Felsen, Klüfte und Minen Sechs offizielle Trails sind in der Minetteregion ausgewiesen. Der Süden des Landes soll touristisch erschlossen werden. Wir haben den „Ellergronn“-Trail getestet.

Von hier aus geht es dann an der französischen Grenze entlang zum riesigen Steinbruch der Intermoselle. Dann führt die Route nach Rümelingen hinunter und über den Radweg durch den von Menschenhand und Maschinen geschaffenen Canyon zum Bergarbeiterdenkmal Léiffrächen. Anschließend geht es dann weiter durch das Tal zum bis zum Lalléngerbierg und zurück zum Ausgangspunkt.





Noch mehr Freizeittipps

Freizeittipps fürs Wochenende Es muss nicht immer die weite Welt sein. Auch in Luxemburg lässt sich Vieles erleben. Ideen von der Wandertour übers Museum bis zum Picknick.

Jeden Samstag bietet die Redaktion Ihnen Freizeittipps fürs Wochenende und darüber hinaus. Gesammelt finden Sie sie in unserem Dossier.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.