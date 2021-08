Ein Picknick? Ja, gerne, aber wo? Wir zeigen Ihnen die 20 schönsten Picknickplätze im Land.

Die schönsten Picknickplätze im Land

Steve REMESCH Ein Picknick? Ja, gerne, aber wo? Wir zeigen Ihnen die 20 schönsten Picknickplätze im Land.

Die kleinen Freuden sind es, die das Leben so schön machen. Im Sommer besteht mit Sicherheit eine davon darin, sich schöne und entspannte Momente mit der Familie, mit Freunden oder warum nicht auch alleine, zu gönnen. Beispielsweise bei einem liebevoll zubereiteten Picknick in der freien Natur.

Um für Sie die schönsten Picknickplätze im Land ausfindig zu machen, haben wir die sechs regionalen Tourismusagenturen um ihre drei Top-Empfehlungen gebeten. Fünf haben geantwortet und herausgekommen ist eine Liste mit den schönsten Geheimtipps für jeden Geschmack.

Und falls die Idee eines Picknicks Sie umtreibt, dann sollten Sie diese Orte auf keinen Fall verpassen.

Im Müllerthal



Die drei Vorschläge von Visit Mullerthal erscheinen gerade deswegen besonders interessant, weil sie nicht unbedingt an den Touristen-Hotspots liegen.

Da wäre zunächst der Picknickplatz Huechemd in Heffingen, der für den seltenen Fall, dass es in Luxemburg regnet, auch ein Pavillon als Unterdach aufbietet und zudem am lokalen Wanderweg H1 liegt, der sich über sieben Kilometer erstreckt. Die Sitzbänke mit Rücklehnen rund um einen Feuerplatz versprechen Gemütlichkeit.

Der Picknickplatz Huechemd liegt bei Heffingen. Foto: Visit Mullerthal

Barbecue geht indes am Grillplatz Wanterbaach in Berdorf, der auch für größere Gruppen Platz bietet. Ein Plus ist neben dem Pavillon, den es auch hier gibt, mit Sicherheit auch ein geselliger langer Esstisch und ein anderer, der sich mit Sicherheit auch als Bar-Tisch gut anfühlt. Direkt am Picknickplatz führen die örtlichen Wanderwege B1 und B2 vorbei und wer viel Futter und Kohle zu schleppen hat, der wird sich über den anliegenden Parkplatz freuen.

Der Picknick-Platz in Berdorf. Foto: Visit Mullerthal

Einen Grill- und Picknickplatz gibt es auch in Ermsdorf - und der kommt mit einem beeindruckenden Schwenkgrill, einem Pavillon und jeder Menge Sitzgelegenheiten. Auch dieser Platz liegt an einem lokalen Wanderweg, dem E6. Wer hier grillen und picknicken will, sollte aber bei der Ernztal-Gemeinde im Voraus reservieren.



Schwenken fast wie im Saarland geht auch in Ermsdorf. Foto: Visit Mullerthal

Die regionale Touristik-Agentur fürs Müllerthal hat insgesamt 28 Grill- und Picknick-Plätze im Angebot, die hier aufgelistet sind.

Im Oesling



Visit Éislek hebt drei ihrer Picknick-Plätze besonders hervor - und bei allen gibt es Sitzgelegenheiten mit Tischen. Doch das ist nicht das, was sie besonders macht. Den Unterschied macht ihre außerordentliche Lage inmitten der Natur und der formvollendete landschaftliche Ausblick.

Ein ganz besonderer Aussichtspunkt ist etwa die Gringlee in Lipperscheid - das Sichtfeld erstreckt sich hier über das Sauertal, die Schlinder und insbesondere auf das direkt gegenüber liegende Schloss Bourscheid. Außerdem kann man hier Paraglider beim Starten beobachten. Der Picknickplatz liegt direkt an der 17,8 Kilometer langen ersten Etappe des Escapardenne Lee Trail von Ettelbrück nach Bourscheid-Mühle. Wer mit dem Auto kommt, muss die letzten 500 Meter zu Fuß gehen.



Die Aussicht von der Gringlee ist sehr beeindruckend. Foto: Visit Eislek

Direkt mit dem Wagen ist der zweite Tipp von Visit Éislek zugänglich: der Kalleksuewen auf der Anhöhe bei Ettelbrück. Hier gibt es zudem auch fest installierte Grillplätze.

Bis 1946 wurde hier Kalk gebrannt und die Überreste der Kalkbrennerei sind immer noch deutlich zu erkennen. Der Ort besticht neben dem Panoramablick über Ettelbrück auch mit zwei Petanque-Bahnen, einem Spielplatz und einer Aussichtsplattform.

Von der Aussichtsplattform am Kalleksuewen besticht der Blick auf Ettelbrück. Foto: Visit Eislek

Oberhalb des Stausees, in Bauschleiden gibt es einen echten Geheimtipp - ein spektakulärer Holzpavillon am Houfëls, den es seit den 1930er-Jahren hier gibt und, der auch bei Wind und Wetter einen außerordentlich schönen Ausblick auf das Sauertal bietet.

Der Pavillon am Houfëls ist einzigartig. Foto: Visit Eislek

Im Zentrum

Zur Landesmitte hin schlägt Visit Guttland vier Orte für ein Picknick vor.

Am bekanntesten dürfte wohl die Drëps bei Mamer sein. Inmitten der Natur hat dieser recht große Platz sehr viel zu bieten, vom Bach, der zum Plantschen einlädt, bis hin zu Chalet, Pavillon, Steingrill, vielfachen Sitzgelegenheiten und Parkplatz.

Foto: Visit Guttland

Wer Kinder zum Picknick ausführt, der dürfte an der Bëschspillplaatz „bei der Antenn“ in Steinsel sein Glück finden. Der beeindruckende Abenteuerspielplatz im Grünen kommt bei Kindern gut an, das Gelände lädt auch Erwachsene gerne zum Verweilen ein.

Bei der Antenn, oberhalb von Steinsel. Foto: Visit Guttland

Wer noch mehr Abenteuer erleben will, sollte an den Mamerleeën bei Mersch picknicken. Das sind spektakuläre, natürliche Sandsteinhöhlen, die teils begehbar sind. Und der Picknickplatz kann mit einem beeindruckenden Unterdach, langen Esstischen und einer Grillstelle überzeugen. Außerdem ist es von hier auch nicht sehr weit bis zum Hunnebuer - ein Abstecher, der sich lohnt.

Nass muss an dem Mamerleeën niemand werden. Foto: Visit Guttland

Mit besonders schönen Sitzplätzen und einer Feuerstelle kommt indes ein neolithisches Dorf bei Blaschette daher. Der originalgetreue Nachbau zeigt, wie die Menschen in der Jungsteinzeit lebten. Es gibt hier ein typisches Langhaus, einen Menhir-Kreis, einen Garten und eine Grabstätte - und das alles direkt an einer archäologischen Fundstelle. Außergewöhnlicher geht es kaum.

Das Steinzeithaus bei Lorentzweiler. Foto: Visit Guttland





In der Hauptstadt

Das hauptstädtische Luxembourg City Tourist Office empfiehlt drei ihrer Parks für Picknicks.

Der große Klassiker dabei ist die Kinnekswiss. Sie ist einfach zu erreichen und im Sommer bietet die Stadt hier ein komplettes Animationsprogramm an - derzeit sogar einen historischen Jahrmarkt.

Die Kinnekswiss ist ein Klassiker unter den Picknick-Plätzen in der Hauptstadt. Foto:Gerry Huberty

Etwas vom Trubel des Stadtzentrums abgelegen ist der Park in Merl. Neben Spielplätzen gibt es hier Wasserläufe und Becken, die dazu einladen, Enten und andere Wasservögel zu beobachten. Den Abenteuerspielplatz haben sich schon Generationen von Kindern zu Eigen gemacht. Und wer mit dem Picknick noch nicht genug hat oder zwischendurch ein kühles, frisch gezapftes Bier genießen will, der wird am Kiosk bedient.

Der Park in Merl ist sowohl Ruhepol als auch Abenteuerspielplatz. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv

Auch Kirchberg hat eine verborgene Perle zu bieten. Der Park Klosegrënnchen ist ein vom Naturhistorischen Museum betriebenes Arboretum, in dem mehr als 500 europäische Baum- und Straucharten angesiedelt sind - und die das Familienpicknick zur regelrechten Entdeckungsreise machen.

Das naturhistorische Museum organisiert regelmäßig Führungen durch das Arboretum. Foto: Anouk Antony

Im Süden

Visit Minett kommt gar mit fünf Vorschlägen daher.

Zu einem entspannten Spaziergang mit einem Picknick als Höhepunkt lädt beispielsweise das Naturschutzgebiet Ellergronn ein, beispielsweise mit Sitzgelegenheiten in den Wiesen und Wäldern hinter dem Centre nature et forêt.

Im Ellergronn gibt es sehr viel zu entdecken. Die Villa Rosati kann man gar als Herberge zur Übernachtung buchen. Foto: Claude Piscitelli

Empfohlen wird auch der Gaalgebierg in Beles, wo der Centre de recréation mit einer Vielzahl von Spiel- und Sportplätzen aufwartet.

Der Gaalgebierg in Esch/Alzette ist dagegen schon ein Klassiker. Die Parkanlage kommt bereits mit vielen Bänken und Tischen, Garten- und Brunnen- und Pétanque-Anlagen daher. Weiter oben geht es zum Déieregaart.

Lasauvage ist sowieso immer ganz besonders. Der Weiher lädt aber auch ganz besonders zu einem romantischen Picknick ein. Foto: Claude Piscitelli

Wer es romantisch haben will, der findet sein Glück beim Weiher in Lasauvage. Dass dieser bereits jenseits der französischen Grenze liegt, bleibt unser Geheimnis.

Der Giele Botter beeindruckt genau wie etwa der Ellergronn und Lasauvage nicht nur mit seiner prachtvollen Natur, sondern auch mit einem tiefen Einblick in die Industriegeschichte des Landes. Foto: Chris Karaba

Und als Geheimtipp: Ganz oben auf dem Prënzebierg bei Petingen im Naturreservat Giele Botter kommt man auf dem 7,5 Kilometer langen Wanderweg „Prënzebierg-Giele Botter“ zu einem Picknick-Platz. Der ist zwar dann etwas weit abgelegen aber dafür ganz außerordentlich.

Wer Natur genießen will ...

Wer Natur genießen will, sollte sich eines bitte sehr zu Herzen nehmen: Den Respekt vor der Natur, denn nur wenn wir sie achten, bleibt sie in all ihrer Schönheit erhalten. An vielen Wanderwegen und Ausflugszielen stehen mittlerweile Schilder mit Botschaften wie, „Nimm nur Fotos und Erinnerungen mit. Hinterlasse nur Fußspuren.“ Das gilt es unbedingt ernstzunehmen.

Mit Humor und Zeigefinger gegen verdreckte Wanderwege In den Wanderregionen haben die vielen Besucher seit Beginn der Pandemie Spuren hinterlassen. Nun gibt es Regeln gegen Abfall am Wegesrand.

Und wenn auch Einige weniger achtsam sind, dann kann es ein sehr befriedigendes Gefühl sein, sich selbst zu beweisen, dass man zu den Guten gehört. Wie man das tun kann?

Na beispielsweise kann man einen größeren Müllsack zum Picknick mitnehmen, als man eigentlich braucht und dann auch etwas von jenen Abfällen einsammeln, die andere weniger sorgsam hinterlassen haben. Die Natur wird es danken. Die nachfolgenden Besucher auch.

