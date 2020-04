Freiwillige helfen der Santé bei der Materialbeschaffung

Foto: Bob Lessel

Xia Cheng (2.v.l.) betreut die Materialbeschaffung in China. Zusammen mit seinen Kollegen Xiaoyan Huang, Yoon-shin Delcourt und Yongjun Kwon (v.l.n.r.) arbeitet er am „Asia Desk“ im Krisenstab der Santé in der Villa Louvigny.