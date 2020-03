Freiwillige auf govjobs.lu: Kämpferherzen gegen Corona

Mehr als 11.600 Bürger haben sich schon über govjobs.lu zur Mithilfe bei der Bewältigung der Corona-Krise registriert. Unter ihnen auch die pensionierte Krankenschwester Léa Thoma.

Als die Regierung am Montag den formellen Appell an alle in Auszeit oder im Ruhestand weilenden Gesundheitsberufler – sowie an eventuelle freiwillige Helfer – richtete, sich über die neue Plattform govjobs.lu für den möglichen Reservisteneinsatz im Kampf gegen das Corona-Virus zu registrieren, da waren die Würfel bei Léa Thoma aus Bettendorf längst gefallen.

„Angesichts der Entwicklung der Lage hatte ich einen solchen Aufruf eigentlich bereits erwartet ...