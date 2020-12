Freispruch: Wegen Mordes angeklagte Mutter nicht schuldfähig

An Beweisen gegen die Frau mangelt es nicht. Allerdings kommen die Richter zu dem Schluss, dass sie zum Tatzeitpunkt unter Wahnvorstellungen gelitten habe.

Bens Leben endet durch die Hände seiner Mutter. Am 10. November 2015 erwürgt Diane S. ihren sechs Monate alten Sohn, legt den Leichnam in der Weißen Ernz ab. Im Oktober musste die 44-Jährige sich wegen des Mordes vor Gericht verantworten. Die Richter sprachen sie nun am Donnerstag frei – allerdings nicht aus Mangel an Beweisen.

Vielmehr sei die Frau, dem Artikel 71 des Strafgesetzbuches entsprechend, nicht schuldfähig ...