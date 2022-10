Der Fahrer des Polizeitransporters trägt keine Schuld am tödlichen Unfall im April 2018 in Lausdorn. Er wurde freigesprochen.

Freispruch für Polizist im Lausdorn-Prozess

(SH) – Dem Polizeibeamten war die Erleichterung am Donnerstagmorgen nach der Urteilsverkündung im Verfahren um die tödliche Kollision in Lausdorn deutlich anzusehen: Er trägt keine Mitschuld an dem Unfall, zu dem es in der Nacht zum 15. April 2018 im Zuge einer Verfolgungsjagd gekommen war. Die Richter des Bezirksgerichtes Diekirch sprachen ihn von den Vorwürfen der fahrlässigen Tötung frei.

In jener Nacht waren auf der N7 in Höhe von Lausdorn zwei Polizeiwagen - ein Auto und ein Transporter - miteinander kollidiert. Der Fahrer des Autos war noch an der Unfallstelle verstorben. Seine Beifahrerin erlitt schwerste Verletzungen.

Jener Fahrer, der sich in Wemperhardt einer Polizeikontrolle entziehen wollte, und dadurch die Verfolgungsjagd überhaupt erst ausgelöst hatte, wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und erhöhter Geschwindigkeit zu einer Geldstrafe von insgesamt 1.000 Euro sowie zu einem 18-monatigen Fahrverbot, das zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt.

