Wenn am Donnerstag in der Luxexpo The Box die Springbreak beginnt, dürfte dies bei so manch einem Erinnerungen wecken - und zwar an die gute alte Foire.

Fréijoersfoire: Rückblick auf eine Kultmesse

Diane LECORSAIS "Fir ze kucken" und "fir ze schmaachen", zum Sehen und Gesehen werden: Ein Besuch auf der Foire war und ist auch weiterhin für viele Menschen ein Muss. Eine nostalgische Reise zum Auftakt der Springbreak.

Wenn die Ausstellungshallen in Kirchberg von Donnerstag bis Sonntag wieder im Zeichen der Springbreak stehen, dann dürfte dies bei so manch einem Erinnerungen wecken. Erinnerungen an das, was früher einmal die Fréijoersfoire war, und noch davor die Foire internationale oder gar die Foire commerciale – ein gesellschaftliches Großereignis für die ganze Familie, die ganze Stadt, das ganze Land. Und sogar darüber hinaus. „Die Frühjahrs- und die Herbstmesse haben den Rhythmus des Jahres bestimmt“, erinnert sich Stadthistoriker Robert L ...