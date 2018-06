Langsam, aber sicher bahnt die Tram sich ihren Weg durch die Hauptstadt. So geht am 27. Juli auch der Abschnitt zwischen der Rout Bréck und der Stäreplaz offiziell in Betrieb.

Freie Fahrt in Richtung Stäreplaz

Nadine SCHARTZ Nachhaltigkeitsminister François Bausch hatte angekündigt, dass die Tram noch bis vor dem Kollektivurlaub in Richtung Place de l'étoile fährt. Ein Versprechen, das er einhalten kann. Denn am 27. Juli wird der nächste Abschnitt der Straßenbahn in Betrieb genommen, sodass diese dann zwischen der Luxexpo und der Stäreplaz pendelt.

Fast sechs Monate nachdem die Tram in Betrieb ist, laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung des nächsten Teilstückes zwischen dem Pont Grand-Duchesse Charlotte und der Place de l'Etoile auf Hochtouren. Seit dem 21. Mai werden bereits die ersten Testfahrten auf der zwei Kilometer langen Strecke durchgeführt. Am 27. Juli wird der Abschnitt offiziell eröffnet.

Das Besondere dabei: Anders als auf der Strecke zwischen der Luxexpo und dem Arrêt Pfaffenthal verkehrt die Straßenbahn auf dem neuen Abschnitt ohne Oberleitung, sondern wird an den Haltestellen innerhalb von 20 Sekunden aufgeladen.

Angefahren werden künftig die drei neuen Haltestellen Theater, Faïencerie sowie Stäreplatz/Etoile. Auf letzterer befindet sich denn auch der Pôle d'échange, der wie Nachhaltigkeitsminister François Bausch erklärte, derzeit nur provisorisch sei, ehe dieser in einer späteren Phase definitiv realisiert werde.



Gleichzeitig erfolgt auch eine Änderung in puncto Buslinien: In der ersten Phase wird die Place de l'Etoile lediglich als Haltestelle von den Bussen genutzt. Ab dem 16. September, mit der Anpassung der Fahrpläne, werden sechs Buslinien ihre Endstation dort haben. Für die Fahrgäste bedeutet dies, dass sie entweder auf die Tram oder andere Busse umsteigen müssen.



Wenn Tram und Schueberfouer sich begegnen

Zwei Tage nachdem die Tram auf dem Abschnitt eingesetzt wird, werden auf dem Glacis-Feld ebenfalls die Vorbereitungen für die diesjährige Schueberfouer aufgenommen. Einen Einfluss auf den Verkehr wird dies erst vorerst nicht haben. Aus Platzgründen wird die Bahn jedoch ab dem 14. August und bis zum Ende der Kirmes nur auf einer Spur zwischen den Haltestellen Theater und Faïencerie fahren. Um die Sicherheit der Fouergäste zu gewährleisten wird einerseits die Geschwindigkeit in diesem Bereich auf 20 km/h reduziert, andererseits werden drei Zugänge entlang der Allée Scheffer ausgewiesen.

Darüber hinaus werden die Fahrzeiten der Tram an die Öffnungszeiten der Fouer angepasst. Dementsprechend fährt die Bahn von sonntags bis donnerstags bis 1.30 Uhr, freitags und samstags bis 2.30 Uhr.



Kostenlose Fahrten mit der Tram

Zwischen dem 27. Juli und dem 16. September dürfen alle Passagiere kostenlos auf der gesamten Strecke - also zwischen der Luxexpo und der Stäreplaz - mit der Tram fahren.