Im Notfall zählt jede Sekunde. Deshalb soll Helfern der Zugang zum Einsatzort durch eine Rettungsgasse garantiert werden – in Luxemburg und in Ferienländern. Das Konzept ist jedoch noch nicht bei jedem Autofahrer angekommen.

Freie Fahrt für Helfer

Sophie HERMES Im Notfall zählt jede Sekunde. Deshalb soll Helfern der schnelle Zugang zum Einsatzort durch eine Rettungsgasse garantiert werden – in Luxemburg, aber auch in Ferienländern. Das Konzept ist jedoch noch nicht bei jedem Autofahrer angekommen.

Wird eine Person bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, ist oft rasche Hilfe notwendig. Damit die Rettungskräfte möglichst schnell an Ort und Stelle gelangen können, brauchen sie eine freie Bahn – oder zumindest so viel Platz auf der Straße, dass sie auch durchkommen.

Eben dies soll ihnen die Rettungsgasse – insbesondere auf Autobahnen, wo sich schnell ein Rückstau bildet – ermöglichen. Das Prinzip ist einfach: Die Fahrer auf der linken Spur weichen an den linken Straßenrand aus, die anderen fahren so weit nach rechts wie möglich. Dabei darf auch der Pannenstreifen benutzt werden. In der Mitte ist dann Platz für die Einsatzwagen. Die Rettungsgasse sollte auch nach der Durchfahrt der ersten Fahrzeuge beibehalten werden, denn weitere können immer noch folgen. Wichtig ist es zudem, genügend Abstand zum Vorderwagen zu lassen.

Anfang dieses Jahres wurden Verkehrsteilnehmer mit einer groß angelegten Kampagne inklusive Transparenten an Autobahnbrücken und kurzen Videos in sozialen Medien ein weiteres Mal darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine Rettungsgasse bilden müssen, sobald der Verkehr stockt. Dennoch bleibt weiterhin Nachholbedarf. „Das Prinzip der Rettungsgasse ist definitiv noch nicht ganz in den Köpfen der Menschen angekommen“, heißt es seitens der Pressestelle der Polizei.

Zeit zur Kontrolle fehlt

Die Rettungsdienste weisen immerhin darauf hin, dass es auf den Autobahnen aus Deutschland in Richtung Luxemburg besser zu klappen scheint, als auf den anderen. Wohl auch, weil die Rettungsgassenpflicht in Deutschland bereits seit Längerem besteht.

Dennoch: „Kaum jemand scheint zu wissen, dass die Rettungsgasse bereits bei zäh fließendem Verkehr obligatorisch ist“, erklärt die Polizei. Dies bedeutet, dass es nicht ausreicht, erst Platz zu machen, wenn von hinten ein Fahrzeug mit Blaulicht und Sirene herannaht, sondern bereits, bevor der Verkehr überhaupt zum Stehen kommt. Zudem spielt es keine Rolle, ob sich der Stau aufgrund eines Unfalls oder sonst einer Ursache gebildet hat. Eine Rettungsgasse muss immer gelassen werden, auch wenn keine Sirene zu hören ist. „Es ist noch viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten“, weiß man bei der Pressestelle der Polizei.

Wer keine Rettungsgasse bildet, muss auf der Autobahn mit einem Bußgeld von 145 Euro sowie mit dem Abzug von zwei Punkten auf dem Führerschein rechnen. Außerhalb der Autobahn fallen 74 Euro an. Tatsächlich aber bleiben diese Strafen oft aus, insbesondere wenn der Stau tatsächlich durch einen Unfall bedingt ist. „Die Polizei kontrolliert den Respekt der Rettungsgasse nach Möglichkeit. Allerdings muss man bedenken, dass Fahrer, die im Eildienst eine Rettungsgasse benutzen müssen oft wichtigere Missionen haben, als Fahrer aufzuschreiben, die den Einsatzfahrzeugen keinen Platz machen. Härtfälle werden im Prinzip jedoch immer aufgeschrieben“, erklärt die Polizei.

Auf der richtigen Spur

Wer im Sommer mit dem Wagen ins Ausland fährt, sollte sich im Vorfeld informieren, ob in den betroffenen Ländern eine Rettungsgassenpflicht besteht. Dies ist neben Luxemburg und Deutschland beispielsweise auch in der Schweiz und in Österreich der Fall. Wer sich hier nicht an die Regeln hält, muss teilweise gar mit weitaus höheren Strafen als in Luxemburg rechnen. In Österreich kann für einen Autofahrer, der keine Rettungsgasse bildet und dadurch Einsatzfahrzeuge behindert, beispielsweise ein Bußgeld von über 2.000 Euro anfallen.

Der Handregel zufolge wird die Rettungsgasse zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger der rechten Hand gebildet.

Beachtet werden muss dabei auch, dass die Autobahnen in einigen Urlaubsländern mehr als zwei Spuren haben. Wer sich nun die Frage stellt, wohin er bei drei oder vier Spuren ausweichen muss, kann sich der Handregel bedienen. Legt man die rechte Hand virtuell über die Fahrspuren kommt die Rettungsgasse dorthin, wo sich die Lücke zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger befindet. Der Daumen ist dabei die linke Spur, die anderen Finger die weiteren Spuren. Einzig wer in Tschechien unterwegs ist, muss auf die linke Hand ausweichen: Hier wird die Rettungsgasse nämlich zwischen der rechten und den weiteren Spuren gebildet.

Etwas weniger durchsichtig ist die Situation in Frankreich, Belgien, Italien oder Spanien. Hier besteht keine Pflicht, eine Rettungsgasse zu bilden, Einsatzfahrzeuge müssen jedoch die Möglichkeit haben, an anderen Verkehrsteilnehmern vorbeizukommen.

