Das Projekt "My Urban Piano" lädt zum Musizieren ein: An 21 in der Hauptstadt aufgestellten Klavieren darf jeder, der möchte noch bis zum 17. Juni seiner musikalischen Kreativität freien Lauf lassen.

Freie Bahn für Klavierbegeisterte

Rosa CLEMENTE Noch bis zum 17. Juni stehen 21 Klaviere in den Vierteln der Hauptstadt. Die vierte Auflage des Projektes "My Urban Piano" soll die Menschen dazu bewegen, spontan in die Tasten zu hauen und somit die Stadt musikalisch zu beleben.

Während man gemütlich auf einer Terrasse sitzt, im Park unter der strahlenden Sonne liegt oder am Flughafen auf seinen Flieger wartet – an all diesen Orten kann man in den kommenden Wochen dem Klang eines Pianos lauschen. Denn: Die 21 Klaviere, die noch bis zum 17. Juni in den Vierteln der Hauptstadt aufgestellt sind, sollen dem öffentlichen Raum eine musikalische Atmosphäre verleihen und die Menschen in Stimmung bringen.

Am Donnerstag fand zu diesem Anlass die Eröffnung der vierten Auflage des Kunstprojektes „My Urban Piano“ statt ...