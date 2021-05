Ein frei laufender Hund hat am Freitag in Schifflingen mindestens einen Menschen gebissen. Ein Tierschutzverein reagiert auf den Vorfall.

Frei laufender Hund beißt Passanten in Schifflingen

Maximilian RICHARD Ein frei laufender Hund hat am Freitag in Schifflingen mindestens einen Menschen gebissen. Ein Tierschutzverein reagiert auf den Vorfall.

Am frühen Freitagmorgen ist eine Person in Schifflingen von einem frei laufenden Hund angegriffen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage erklärt, habe sich die Person auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug befunden, als sie auf offener Straße auf den Hund getroffen sei.

Einzelheiten zum Vorfall sind nicht bekannt, das Tier griff den Fußgänger aber an und verletzte ihn am Bein. Der Hundehalter sei zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen, so die Polizei.

In einer Stellungnahme positioniert sich der Schëfflenger Déiereschutzveräin (APAS) am Montag auf Facebook zu dem Vorfall. Die Vereinigung zeigte sich schockiert, es sei allerdings wichtig, dass die Situation von Fachleuten analysiert wird.

Beide Hunde der Familie, zwei Schäferhunde, seien durch eine nicht richtig verschlossene Gartentür nach draußen gelangt, wie Sacha André, der Präsident der APAS, am Dienstag auf Nachfrage erklärt. Der genaue Hergang des Vorfalls sei aber nicht eindeutig geklärt. Eines der Tiere habe wohl zwei Passanten angegriffen und einem von ihnen schwerere Verletzungen am Bein zugefügt. Es sei allerdings noch unklar, welches Tier zugebissen habe.

Über einen Angriff auf eine zweite Person hatte die Polizei am Dienstagmorgen keine Kenntnis. Es sei möglich, dass das zweite Opfer den Vorfall nicht den Behörden gemeldet habe, so Sacha André. Der Verein habe die Frau aber kontaktiert, um weitere Informationen zu sammeln.

Der Präsident der Vereinigung betont, dass es bei Hundeangriffen unabdingbar sei, die Polizei und die Veterinärinspektion zu informieren. Nur so könnten die notwendigen Schritte und eine entsprechende Präventionsarbeit geleistet werden. So soll auch einer der Schäferhunde bereits einmal einen Menschen angegriffen haben. Dieser Vorfall sei offenbar nicht gemeldet worden.

Nachdem die APAS wegen des Vorfalls kontaktiert worden wäre, habe sie sich zur Familie begeben und ihr Hilfe angeboten. Die Hundehalter hätten die Unterstützung auch angenommen. Die beiden Tiere der Familie würden bis auf Weiteres nun stets draußen einen Maulkorb tragen. Auch setze man sich gegenüber der Veterinärinspektion ein, einen Wesenstest bei den Tieren durchzuführen und wolle den behandelnden Veterinär der Familie kontaktieren. „Präventionsarbeit ist jetzt ganz wichtig“, betont Sacha André.

Wie die Konsequenzen für die Tiere aussehen, liege nun aber in der Hand der Behörden, erklärt Sacha André. Es sei wichtig, die gesetzlichen Prozeduren einzuhalten. Ein Opfer hätte eine Strafanzeige bei der Polizei erstattet, sodass der Vorfall womöglich vor Gericht geklärt werden müsse.

Hundebiss in Diekirch

Es ist der zweite Vorfall im Mai, bei dem ein frei laufender Hund einen Menschen angegriffen hat. Am 1. Mai wurde ein zehn Jahre alter Junge in Diekirch von einem Berner Sennenhund in den Arm gebissen. Das Kind hatte versucht, das Tier zu streicheln.

Der Hund war nicht angeleint und trug kein Halsband. Auch war der Hundehalter nicht ausfindig zu machen. Der Junge musste mit Armverletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

