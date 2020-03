Mit zahlreiche Konzerten wurde der Start des Gratistransports in Luxemburg eingeläutet. Am Sonntag ist "Stater Mobilitéitsdag" angesagt.

#FreeMobility: Die Musik fährt mit

(DL) - Spätestens jetzt sollte es jeder mitbekommen haben: Mit Mini-Konzerten an den Bahnhöfen Belval-Université, Gare centrale und Pfaffenthal-Kirchberg sowie Auftritten in den Zügen und der Tram wurde am Samstag die Einführung des kostenlosen öffentlichen Transports in Luxemburg begleitet. Wegen des schlechten Wetters war die Open-Air-Bühne am Bahnhof Ettelbrück kurzfristig abgesagt worden. Trotzdem hat die Musik auch Ettelbrück erreicht - im Zug.

20 "Mallows" sorgten für gute Laune am Bahnhof Belval-Université. Foto: Claude Piscitelli

Abends ging es dann weiter mit einem großen Konzertevent im Centre de remisage et de maintenance, sprich dem Tramdepot in Kirchberg. Ein Ort, der für Besucher normalerweise nicht zugänglich ist.

Öffentlicher Transport: Gratis und gefragt Es ist vollbracht: Bus, Bahn und Tram sind kostenlos für alle. Mit einem Passagierzuwachs rechnen CFL und Luxtram unabhängig davon.

Auch die Stadt Luxemburg hat sich zum Auftakt des Gratistransports etwas einfallen lassen – den „Stater Mobilitéitsdag“ am Sonntag. Von 11 bis 16 Uhr finden im Stadtzentrum demnach zahlreiche Events für Familien statt, darunter eine Rallye, Konzerte, Infostände und mehr.

Auf der Place d'Armes werden Elektrobusse ausgestellt, im Cercle Cité ist der neue "Infobus", in der Leitstelle der städtischen Busse AVL in Hollerich finden Führungen statt und der Tramsmusée (62, Rue de Bouillon) öffnet an diesem Sonntag ausnahmsweise seine Türen.

Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es hier.