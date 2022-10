Die stark verweste Leiche einer bisher unbekannten Frau wurde bereits am vergangenen Mittwoch im Parc Laval entdeckt.

Identität unbekannt

Frauenleiche in Steinsel gefunden

Die stark verweste Leiche einer bisher unbekannten Frau wurde bereits am vergangenen Mittwoch im Parc Laval entdeckt. Auch die Todesursache ist noch unklar.

(tom/str) - Wie die Staatsanwaltschaft dem „Luxemburger Wort“ am Montag bestätigte, wurde bereits am vergangenen Mittwoch im Steinseler Parc Laval eine Frauenleiche gefunden. Entsprechende Gerüchte hatten in und um Steinsel bereits seit Tagen die Runde gemacht.

Der mysteriöse Tote an der Futterkrippe Am vergangenen 25. Dezember wird in einem Wald bei Remerschen ein toter Mensch entdeckt. Die Umstände werfen viele Fragen auf.

Die Leiche sei bereits stark verwest gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Möglicherweise handele es sich bei der Frau um eine bereits seit längerem vermisste Person.

Um die Identität der Toten und die Todesursache zu klären, sei eine Obduktion angeordnet worden, deren Ergebnisse aber noch nicht vorliegen. „Bisher deutet nichts auf eine Fremdeinwirkung hin“, so der Sprecher.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.