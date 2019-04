Frauenhäuser: der schwere Weg zurück ins Leben

In einer weiteren parlamentarischen Frage, diesmal an Justizminister Félix Braz (Déi Gréng) gerichtet, will der Abgeordnete Sven Clement (Piraten) wissen, ob der Wille besteht, auch psychische Gewalt künftig unter Strafe zu stellen. In seiner eher kurzen Antwort erläutert Braz, dass diese Art von Gewalt in Luxemburg bereits sanktioniert wird. So gelten beispielsweise jegliche Formen von Belästigung, Drohungen oder Verleumdung als Straftaten.

Eine weitere Frage des Abgeordneten bezieht sich auf die Tat der Vergewaltigung. Sven Clement will von Justizminister Braz wissen, ob darüber nachgedacht wird, die derzeitige Verjährungsfrist von 20 Jahren zu überdenken. In seiner Antwort verweist der Minister auf das Regierungsprogramm, in dem allgemein eine Revision der Verjährungsfristen für Straftaten vorgesehen sei.

In diesem Sinne soll künftig auch geklärt werden, ob für den Strafbestand der Vergewaltigung neue gesetzliche Maßnahmen zu treffen sind. Zwar sei in den vergangenen Jahren die offizielle Zahl der Vergewaltigungen leicht rückläufig gewesen (2016: 106 Fälle; 2017: 84; 2018: 76), allerdings müsse man davon ausgesehen, dass nicht alle Opfer bei der Polizei Anzeige erstatten.