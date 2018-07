Zwei Frauen haben am Samstag in Bartringen Sonnenbrillen gestohlen. Ladendetektive versuchten, sie zu stellen. Doch ohne Erfolg.

Frauen stehlen Sonnenbrillen und fahren fast Detektiv um

Sarah MUENCHEN

Zwei Frauen haben am Samstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Bartringen zwei Sonnenbrillen mitgehen lassen. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie sie die Brillen nahmen und dann das Geschäft verließen, ohne zu bezahlen.



Zwei Detektive verfolgten die Frauen bis zum Parkhaus. Dort saßen die Diebinnen bereits in einem Auto. Einer der Männer stellte sich vor das Fahrzeug, um sie an der Flucht zu hindern. Sein Kollege versuchte, die Fahrertür zu öffnen.



Ohne Erfolg: Die Fahrerin gab Vollgas und fuhr direkt auf einen der Männer zu. Der stemmte sich auf der Motorhaube ab und konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. Die Frauen flüchteten.



Die Polizei aus Capellen nahm den Vorfall auf, weitere Ermittlungen laufen.