Frau T. und die Polizisten

Steve REMESCH Eine 21-Jährige muss sich wegen sechs Fällen von Rebellion und Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Alkohol und ein schlechtes Umfeld seien ihr Problem gewesen, sagte eine 21-jährige Frau am Montag vor Gericht aus. Nun habe sie ihr Leben aber wieder im Griff und bleibe negativen Einflüssen fern, betonte sie auf der Anklagebank. Jetzt hofft sie auf eine zweite Chance.



Den ersten Schritt in ein neues Leben verdankt sie offenbar einem Polizisten, der ihr ins Gewissen geredet und sie so wieder auf die richtige Bahn gebracht habe.



Dabei erscheint der Umstand, dass sie ihren Wandel vom Saulus zum Paulus tatsächlich einem Polizisten verdankt, etwas speziell. Denn bevor sie den Schritt in ein neues Leben beginnt, muss sie sich zunächst noch vor Gericht wegen sechs Gewalttaten verantworten. Und bei denen hatte sie vorrangig Polizeibeamte ins Visier genommen. Acht von ihnen sagten nun als Zeugen aus.



Drei Angriffe auf Polizisten



So waren Polizisten im Mai 2017 wegen einer Schlägerei zwischen zwei Frauen in der Rue de Hollerich eingeschritten. Eine der Beteiligten war die 21-jährige Angeklagte. Da die Frau auch die Beamten angriff, sahen sich die Polizisten gezwungen, ihr Handschellen anzulegen. Dabei setzte sie sich mit aller Kraft zur Wehr, stachelte Schaulustige zum Angriff auf die Beamten auf, beleidigte diese, schlug und trat nach diesen, bespuckte sie und versuchte einen Polizisten in die Wade zu beißen.



Als die Beamten sie schließlich mit größtem körperlichen Einsatz zur Dienststelle gebracht hatten, tobte sie derart, dass die Beamten sie nicht alleine in einer Sichtzelle lassen konnten. Um Selbstverletzungen zu verhindern, mussten die Beamten die junge Frau mit Handschellen an einem Stuhl fixieren. Zwei Stunden dauerte es den Aussagen zufolge, bis ihre Kraft nachließ und sie sich allmählich beruhigte.

Ähnlich verliefen zwei weitere Angriffe auf Polizisten eine bzw. zwei Wochen später in den Rives de Clausen und auf dem hauptstädtischen Bahnhofsvorplatz. Angeklagt ist sie zudem wegen eines Angriffs mit Ammoniak auf drei Sicherheitsbeamte im hauptstädtischen Bahnhofsgebäude, sowie auf einen Zugbegleiter im Bahnhof Bettemburg, der nach dem Übergriff längere Zeit arbeitsunfähig war. Zudem hatte sie einen minderjährigen Jugendlichen auf dem Bahnhofsvorplatz brutal ins Gesicht geschlagen und bestohlen.



15 Monate Haft gefordert



Die Staatsanwaltschaft hob hervor, dass Alkohol nicht als Entschuldigung gelten könne. Die Angriffe seien willentlich erfolgt. Die Anklägerin forderte dann auch eine Haftstrafe von 15 Monaten und eine Geldbuße – mit möglichem Strafaufschub unter der Bedingung, dass die Angeklagte ein Aggressionstraining und eine Entzugstherapie absolviere. Urteil am 21. Juni.