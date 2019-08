Ein Streit hatte am Samstag für eine Frau in Esch/Alzette tödliche Folgen. Ein mutmaßlicher Täter wurde bereits festgenommen.

Frau stirbt nach Körperverletzung

(m.r.) - In der Nacht zum Sonntag ist eine Frau an den Folgen einer schweren Körperverletzung gestorben. Die Polizei traf am Samstag gegen 18 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Esch/Alzette ein und fand die schwer verletzte Frau im Flur vor. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag aber ihren Verletzungen im Laufe der Nacht.



In der Wohnung des Opfers wurde ein mutmaßlicher Täter gestellt. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet.



In welcher Beziehung die Verstorbene zum mutmaßlichen Täter stand, ist nicht bekannt. Auf Nachfrage hin macht die Polizei keine weiteren Angaben zu dem Zwischenfall.