In den vergangenen Tagen kam es in Luxemburg zu mehreren Einbrüchen. In Strassen erlebte eine Frau eine äußerst unangenehme Begegnung.

Aus dem Polizebericht

Frau in Strassen ertappt Einbrecher auf frischer Tat

In den vergangenen Tagen kam es in Luxemburg zu mehreren Einbrüchen. In Strassen erlebte eine Frau eine äußerst unangenehme Begegnung.

(LW) - Die Polizei berichtet am Samstag von zwei Einbrüchen in Strassen und Monnerich.

In Strassen war ein Täter am Freitag gegen 19 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Rue des Marguerites eingebrochen. Der Mann hatte zuvor die Schiebetür zur Terrasse aufgebrochen, um ins Innere der Wohnung zu gelangen. Als die Bewohnerin nach Hause kam, konnte sie den Einbrecher noch kurz erblicken, bevor dieser flüchtete. Der Mann war circa 1,75 Meter groß, stämmig und trug eine blaue Kappe, eine blaue Jacke und eine blaue Jeans sowie eine schwarze Maske. Die Spurensicherung der Polizei wurde mit den Ermittlungen vor Ort betraut.

Am Freitag kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue des Bois in Monnerich. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 20.00 und 23.00 Uhr. Die Spurensicherung war vor Ort.

Am Donnerstag war es in Altwies zu einem Einbruch gekommen. Einer oder mehrere Täter verschafften sich zwischen 12.00 und 17.00 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Rue Emile Kohn und stahlen mehrere Wertgegenstände, unter anderem Bargeld. Zuvor hatten sie an der Hausrückseite in Abwesenheit der Bewohner die Fenstertür von der Terrasse aufgebrochen, um ins Innere zu gelangen, wo sie sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten.

In Differdingen schlug ein Einbruchsverbruch, der sich zwischen Mittwoch, 7 Uhr, und Donnerstag, 20 Uhr, ereignete, hingegen fehl. Der Täter war zunächst an der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Cité Henri Grey gescheitert. Danach begab er sich zur Terrasse, hebelte dort ein Fenster auf und gelangte in einen verschlossenen Raum im Erdgeschoss. Trotz mehreren Versuchen gelang es dem Kriminellen nicht, weiter ins Haus einzudringen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.