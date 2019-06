Mehrfach hatte eine 29-jährige Frau Geschlechtsverkehr mit einem 13-jährigen Jungen. Doch aufgrund der Umstände beantragte der Ankläger nur ein verhältnismäßig geringes Strafmaß.

Frau hat Sex mit 13-jährigem Jungen: Haftstrafe gefordert

(str) - 24 Monate Haft auf Bewährung forderte der Vertreter der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einem Prozess um sexuellen Missbrauch an einem Minderjährigen – eine vergleichsweise geringe Haftstrafe. Doch das liegt an den Umständen, die zumindest ungewöhnlich sind.

Eine damals 29-jährige Frau wird beschuldigt im Jahr 2014 mehrfach Geschlechtsverkehr mit einem 13-jährigen Jungen gehabt zu haben. Er sagt der Polizei, das sei gegen seinen Willen geschehen. Sie spricht von Einvernehmlichkeit, wobei sie im Prozess mehrfach darauf hingewiesen werden muss, dass eine solche bei sexuellen Handlungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen unter 16 Jahren nicht gibt.

Für diesen Tatbestand sind im Prinzip fünf bis zehn Jahre Haft vorgesehen. Doch aufgrund der bereits erwähnten besonderen Umstände wurde die Angeklagte von der Ratskammer vor ein Strafgericht anstatt vor eine Kriminalkammer verwiesen. Doch worin besteht die Besonderheit in diesem Verfahren?

Besondere Umstände?

Bei seinen Aussagen im Polizeiverhör hatte der 13-Jährige, dem ein Psychiater im Prozess neben einem Erscheinungsbild, das eher einem Heranwachsenden entspricht, eine fortgeschrittene sexuelle Reife, aber auch eine ausgeprägte Unreife in Bezug auf Verantwortungsgefühl bescheinigte, sich stets in einer sehr deutlichen Opferrolle beschrieben. Die weitaus ältere Frau habe nicht nur verführt, sondern wiederholt zum Sex gedrängt und ihn gar erpresst, sie würde sehr schlecht über ihn reden, wenn er nicht mitmache.

Doch während der Ermittlungen zeigte sich aufgrund von SMS-Botschaften und aufgezeichneten Gesprächen, dass die Initiative wohl eher vom 13-Jährigen ausging und sich dieser in die erwachsene Frau verliebt hatte. Doch das mache sie nicht weniger zur Täterin, hob der vorsitzende Richter im Prozess hervor. Als Erwachsene hätte sie niemals sexuelle Handlungen mit dem Minderjährigen haben dürfen. Und ihre Rolle war laut Dossier und entgegen ihrer eigenen Darstellung nicht rein passiv.

Ein schwieriger Spagat

Der Fall bleibt ein schwieriger Spagat für die Justiz. „Wenn wir über einen 30-jährigen Mann und ein 13-jähriges Mädchen verhandeln würden, dann würden wir es nicht wagen, auf diese Weise über die Minderjährige zu sprechen“, gab der Ankläger nach dem Plädoyer des Verteidigers zu bedenken.

Dieser hatte wiederholt auf den Lebenswandel des damals 13-Jährigen hingewiesen und auch auf Aussagen zu dessen Verhalten gegenüber Frauen. Der Anwalt meinte zudem, das Ganze sei lediglich ein Fall von enttäuschter Liebe.

Das Urteil der 12. Strafkammer ergeht am 11. Juli.