(SH) - Der Prozess gegen Jamek M., dem vorgeworfen wird, seine von ihm getrennt lebende Frau am 7. Januar 2015 in einem Hinterhof in der Rue du Fossé in Esch/Alzette mit mehreren Kopfschüssen getötet zu haben, ist vorläufig ausgesetzt.



Ein Psychiater soll zunächst ein weiteres Gutachten über den Gesundheitszustand des Mannes zur Tatzeit abgeben. Dies ordnete die vorsitzende Richterin der Kriminalkammer am Donnerstag an. Beim Prozessauftakt am Mittwoch hatte eine psychiatrische Gutachterin erklärt, dass Jamek M. wohl psychische Probleme hatte, der 58-Jährige sei dennoch schuldfähig. Nach der Tat sei er weder depressiv noch selbstmordgefährdet gewesen.



