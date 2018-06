Am Samstagmorgen stellte sich ein 39-jähriger Mann der Polizei in Schifflingen. Er gab an, seine Lebensgefährtin ermordet zu haben.

Frau ermordet: 39-jähriger Mann stellt sich der Polizei

Am Samstagmorgen stellte sich ein 39-jähriger Mann der Polizei in Schifflingen. Er gab an, seine Lebensgefährtin ermordet zu haben.

An der vom Mann angegebenen Adresse fanden die Beamten den leblosen Körper einer 45-jährigen Frau vor.



Über die genauen Umstände, wie es zu diesem Drama kam, muss eine eingeleitete Untersuchung Aufschluss geben, heißt es im Polizeibericht.



Die Staatsanwaltschaft sowie der Untersuchungsrichter waren vor Ort und leiteten die Untersuchung.