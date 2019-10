Nach einer ersten Festnahme und Freilassung verschaffte sich die Einbrecherin wenige Stunden später erneut Zugang zum selben Haus.

Frau bricht zweimal in selbes Haus ein

(mth) - Am vergangenen Mittwoch, dem 16. Oktober, wurde gegen 5.30 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Leon Maroldt in Biwingen gemeldet. Während der Durchsuchung des Hauses entdeckten die Beamten eine unbekannte Frau, die sich unter einem Bett versteckte.

Die Unbekannte musste zur Identitätsüberprüfung mit auf die Polizeiwache kommen. Nach der durch die Staatsanwaltschaft angeordneten erkennungsdienstlichen Behandlung konnte die Frau die Dienststelle verlassen. Eine strafrechtliche Ermittlung wurde eingeleitet.

Nur fünf Stunden später wurde erneut ein Einbruch an der selben Adresse gemeldet: eine Person hatte sich durch ein eingeschlagenes Fenster Zutritt ins Innere des Hauses verschafft. Es handelte sich um die selbe Person wie in den frühen Morgenstunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete nun die sofortige Festnahme der Frau an. Sie wurde in die Strafvollzugsanstalt nach Schrassig gebracht.