Frau bei Messerstecherei tödlich verwundet

(TJ/FeMo) - Gegen 17.30 Uhr kam es in einer Wohnung in Remich zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Frau tödlich verwundet wurde. Als die Polizei eintraf, fand sie in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue de la Gare eine junge Frau vor, die mit einem Messer so schlimm verwundet worden war, dass sie trotz des beherzten Einsatzes der Rettungsdienste noch an Ort und Stelle verstarb. Auch der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.



Ein junger Mann, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, schwebt wegen schlimmer Schnittwunden in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, eine Spezialeinheit der Polizei wurde mit der Spurensicherung beauftragt. Die Rue de la Gare war bis in die späten Abendstunden hinein gesperrt.

Die Tat ereignete sich in einer Dachgeschosswohnung. Foto: Fern Morbach