Drei Tage lang hat Astgik Manukyan vor dem Rathaus von Grevenmacher gestreikt. Jetzt ist sie optimistisch, dass sie bald eine neue Wohnung bekommt.

Lokales 3 Min.

Unterstützung aus der Bevölkerung

Frau aus dem „Horrorhaus“ hofft auf neue Wohnung

Volker BINGENHEIMER Drei Tage lang hat Astgik Manukyan vor dem Rathaus von Grevenmacher gestreikt. Jetzt ist sie optimistisch, dass sie bald eine neue Wohnung bekommt.

Drei Tage hat sie von morgens bis abends vor dem Rathaus von Grevenmacher ausgeharrt, auf ihrem Rücken ein Schild mit der Aufschrift „Hungerstreik“. Mit ihrer Aktion hat Astgik Manukyan in der Woche vor Weihnachten auf ihre unhaltbare Wohnsituation aufmerksam gemacht. Ihr Streik ist nun beendet und sie hofft, dass sie und ihre Kinder bald aus dem kalten, verschimmelten und abrissreifen Haus ausziehen können.

Ihre große Hoffnung im neuen Jahr ist, dass sie ein Mietangebot für eine Wohnung oder ein Haus bekommt - entweder von einem sozialen Bauträger oder einem privaten Vermieter. „Ich denke, da kommt etwas. Ich bin zuversichtlich“, sagt die 54-Jährige, die zurzeit arbeitslos ist.

Überall ist es kalt und feucht

Mit ihren drei Kindern im Alter von 14 bis 24 Jahren lebt sie für eine kleine Miete in einem etwa 100 Jahre alten Bauernhaus im Zentrum von Grevenmacher. Das Haus lässt sich nur notdürftig heizen, an den Wänden im Erdgeschoss kommt überall die Feuchtigkeit durch und die Elektrik befindet sich in einem besorgniserregenden Zustand. Astgik Manukyan versteht, dass die Vermieterin nichts mehr investiert, weil das Haus ohnehin bald abgerissen wird. Stattdessen sucht die Alleinerziehende verzweifelt eine neue Bleibe.

Das ehemalige Bauernhaus ist zum Abriss bestimmt. An vielen Stellen bröckelt der Putz oder es sind Schimmelflecken zu sehen. Foto: Volker Bingenheimer

„Es soll aber eine Dauerlösung sein, nicht wieder ein Provisorium“, sagt sie und weist darauf hin, dass ein Umzug mit einem gesamten Hausstand und vier Personen kein Kinderspiel sei. Auf einen Bericht im „Luxemburger Wort“ hat sich ein älterer Herr gemeldet und angeboten, dass Astgik Manukyan bei ihm wohnen kann.

„Ich habe mich über das Angebot gefreut. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es keine getrennte Wohnung war, sondern dass wir mit dem Herrn in seinem Haus wohnen sollten. Das kommt für uns eher nicht infrage, da wir als Familie etwas Dauerhaftes suchen“, sagt sie.

Über 10.000 Haushalte auf Wartelisten der SNHBM Die SNHBM hat 2021 eine Rekordzahl an erschwinglichen Wohnungen gebaut, doch die Wartelisten werden immer länger.

Mit ihrem Hungerstreik an den drei Tagen vor Heiligabend habe sie schon etwas bewegt, meint Astgik Manukyan. Während der Aktion vor dem Rathaus war Bürgermeister Léon Gloden für ein Gespräch zu ihr gekommen und hatte ihr versichert, dass er sich bei der SNHBM erkundigt habe. Astgik Manukyan hatte dort schon 2016 einen Antrag auf eine Sozialwohnung gestellt. „Der Gemeinde wurde mitgeteilt, dass der Antrag geprüft würde, dies aufgrund der geltenden Kriterien und des Zeitpunkts der Antragstellung“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Schöffenrats von Grevenmacher.

Über 10.000 Haushalte auf Wartelisten der SNHBM Die SNHBM hat 2021 eine Rekordzahl an erschwinglichen Wohnungen gebaut, doch die Wartelisten werden immer länger.

Keine Wohnung frei

Über eine freie Mietwohnung für Astgik Manukyan verfügt die Gemeinde zurzeit nicht - „obwohl in den letzten Jahren viel sozialer Wohnraum in Grevenmacher geschaffen wurde, sowohl durch die Gemeinde als auch durch öffentliche Bauträger“, schreibt der Schöffenrat weiter.

Im September 2020 hatte die Gemeinde Astgik Manukyan und ihren Kindern eine Wohnung angeboten. Diese hatte sie damals abgelehnt. „Ich hätte sie nur befristet für ein oder zwei Jahre bekommen“, sagt sie gegenüber dem „Luxemburger Wort“. „Außerdem war der Zustand nicht viel besser als in dem Haus, wo wir gerade wohnen.“

„Es müsste sofort gehandelt werden“ Warum laut Gilles Hempel, dem Direktor der Agence Immobilière Sociale, die neuen Maßnahmen verpuffen, um den Wohnungsmarkt anzukurbeln.

Volle Kraft für die Jobsuche

Ins neue Jahr geht die 54-Jährige mit viel Optimismus. „Den Winter mit Kälte und Feuchtigkeit haben wir schon zur Hälfte hinter uns. Ich denke, dass wir spätestens im nächsten Winter eine neue Wohnung haben“, meint sie und will in Kontakt mit der Gemeinde und den öffentlichen Bauträgern bleiben. Außerdem habe sie in den letzten Wochen viel Zuspruch und Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren - vielleicht ergibt sich auf diese Weise eine Gelegenheit, an eine neue Mietwohnung zu kommen.

Wenn die kältesten Wochen vorüber sind und sie dadurch nicht mehr im Pullover und mit Mütze schlafen muss, will sie sich verstärkt der zweiten Baustelle in ihrem Leben zuwenden: „Ich werde mich voll und ganz der Suche nach einer Arbeitsstelle widmen“, sagt sie. „Zehn Jahre kann ich bestimmt noch arbeiten.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.