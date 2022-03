Eine gute Nase hatten Zollbeamte auf der Autobahn zwischen Metz und Luxemburg: In einem Fahrzeug waren tausende Geldbündel versteckt.

Vom Zoll beschlagnahmt

Chinese mit 850.000 Euro auf A31 erwischt

Laura BANNIER Eine gute Nase hatten Zollbeamte auf der Autobahn zwischen Metz und Luxemburg: Bei einer Kontrolle eines Fahrzeugs kamen tausende Geldbündel zum Vorschein.

Manchmal hängt alles von einem winzigen Detail ab. Als die französischen Zollbeamten am 17. März einen Jeep Cherokee kontrollierten, der auf der A31 zwischen Luxemburg und Metz auf der Höhe von Kanfen angehalten worden war, waren sie über die Schrauben auf der Mittelarmlehne des Fahrzeugs erstaunt. Diese schienen zwar neu zu sein, waren jedoch nicht alle identisch.

Und der Rest der Geschichte deutet darauf hin, dass die „Brigade de surveillance“ in Thionville für ihre Wachsamkeit belohnt wurde. Als die Zöllner die Mittelarmlehne ausbauen, stoßen sie auf zahlreiche Bündel von 20-Euro-Scheinen. Bei der weiteren Untersuchung des Fahrzeugs, das aus Belgien kam, bemerkten die Beamten einen Magneten, der in der Nähe des Armaturenbretts angebracht war, sowie Kabel, die ein System bilden, mit dem ein Elektromagnet entriegelt werden kann. Der Magnet ermöglicht den Zugang zu einem Versteck unter der Armlehne, in dem weitere 20-Euro-Bündel versteckt waren.

Die Durchsuchung ging im hinteren Teil des in Italien zugelassenen Fahrzeugs weiter, wo in den Türen weitere Bündel mit 10- und 20-Euro-Scheinen entdeckt werden. Insgesamt zogen die Beamten 850.540 Euro in kleinen Scheinen aus dem Fahrzeug.

1,3 Millionen Euro Geldstrafe

Die von den Beamten beschlagnahmte Beute. Foto: Douanes Nancy

Der Fahrer des abgefangenen Fahrzeugs ist chinesischer Staatsbürger und gab gegenüber den Beamten an, dass er auf dem Weg nach Italien sei, wo er seinen Wohnsitz hat. Nach der Durchsuchung wurde er zunächst in Polizeigewahrsam und dann in Untersuchungshaft genommen, bevor er am Montag im Eilverfahren vor Gericht gestellt wurde. Der Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von acht Monaten und einer Geldstrafe von 1,3 Millionen Euro verurteilt.

Dem Fahrer wurden außerdem sein Fahrzeug und der von den Zollbeamten beschlagnahmte Betrag abgenommen. Obendrein wurde ihm ein zweijähriges Aufenthaltsverbot für das französische Hoheitsgebiet auferlegt.

In einer Pressemitteilung erinnerte der Zoll auch daran, dass im Jahr 2021 insgesamt 77,4 Millionen Euro wegen Verletzung der Meldepflicht und Geldwäsche beschlagnahmt wurden. Dies entspricht einem Anstieg um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

