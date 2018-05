Vor etwa einem Monat hatte die Staatsanwaltschaft einen französischen Staatsbürger festnehmen lassen, da er via Interpol im Auftrag der Vereinigten Arabischen Emirate gesucht wurde. Seit Mittwoch ist er wieder auf freiem Fuß.

Französischer Staatsbürger wieder aus Untersuchungshaft entlassen

(m.r.) - Bereits am 6. April hatte die Staatsanwaltschaft einen französischen Staatsbürger in Luxemburg festnehmen lassen. Dieser war auf Antrag der Vereinigten Arabischen Emirate wegen einer Entführung via Interpol gesucht worden. Seitdem befand der Mann sich in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann wieder aus der Haft entlassen.

Die zuständigen Behörden stellten nämlich am Mittwoch fest, dass die Vereinigten Arabischen Emirate den Fahndungsaufruf bereits am 8. Mai wieder zurückgezogen hatten, ohne die Luxemburger Staatsanwaltschaft oder die Polizei darüber in Kenntnis zu setzen. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft die sofortige Freilassung des Mannes.



Auch hätten die Vereinigten Arabischen Emirate keinen Antrag auf Auslieferung gestellt. Die gesetzlichen Bestimmungen zu einer Ausweisung sehen in Luxemburg vor, dass nach maximal 45 Tagen ein Antrag des Staates erfolgt, der die Festnahme initiiert hat. Die Frist wäre am kommenden Montag abgelaufen.

LW-Informationen zufolge handelt es sich bei dem Betroffenen um den Kampfsport-Coach Christian E.. Er stand unter Verdacht, in Dubai einer Prinzessin des Herrscherhauses, Latifa Al Maktoum, zur Flucht verholfen zu haben.