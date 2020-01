Seit Wochen legt ein Streik den öffentlichen Transport in Frankreich lahm. Philippe Martinez, Chef der kommunistisch geprägten CGT, ist einer der schärfsten Gegner von Präsident Macrons Plänen einer Rentenreform. Was treibt den Mann an?

Frankreichs Streikführer: Philippe Martinez ist der stärkste Gegner der Rentenreform

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris)

Auch wenn die französischen Gewerkschaftsführer sich momentan fast täglich vor die Kameras stellen, ist es schwer, ihre Gesichter auseinanderzuhalten. Nur einer bleibt sofort im Gedächtnis haften: Philippe Martinez, Chef der kommunistisch geprägten CGT, ist schon rein äußerlich anders als seine Kollegen. Mit seinem dicken dunklen Schnauzbart und seinem grauen Schal, den er anstelle einer Krawatte um den Hals trägt, setzt der frühere Techniker beim Autohersteller Renault eigene Akzente.

Mit Beginn des Streiks gegen die Rentenreform vor einem Monat wurde der stets grimmig drein blickende 58-Jährige zum wichtigsten Gegenspieler von Präsident Emmanuel Macron. Der Gewerkschaftsboss, der 2002 sein kommunistisches Parteibuch zurückgab, redet nicht um den heißen Brei herum. Seine einfach formulierten Botschaften, die er oft unbeholfen vorträgt, kann jeder verstehen. „Die Zukunft mehrerer Generationen steht auf dem Spiel“, sagte der Sohn spanischer Einwanderer beispielsweise am ersten Streiktag am 5. Dezember, als er in Paris hinter dem roten Banner der CGT die Kundgebung gegen die Rentenreform anführte.

Das verhasste Projekt ist für Martinez der willkommene Anlass, Rache für frühere Niederlagen zu nehmen, die er nach seiner Wahl 2015 an die Spitze der Confédération Générale du Travail erlitten hatte. Gegen die Reformpolitik des einstigen Bankers Macron erwies sich der Streik, das bevorzugte Mittel der CGT, als stumpf gewordene Waffe. Die Arbeitsrechtsreform konnte seine unter Mitgliederschwund leidende Gewerkschaft damit ebenso wenig stoppen wie die Bahnreform. 2018 wurde die CGT zudem von der reformorientierten CFDT überholt, die seither die mitgliederstärkste Arbeitnehmerorganisation ist.

Die klassenkämpferischen Sprüche des Gewerkschafters schienen in der Start-up-Welt des jungen Präsidenten wie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Als mit der Bewegung der „Gelbwesten“ dann neue, radikalere Stimmen laut wurden, schien der Mann mit dem Schnauzbart endgültig abgehängt. Seine Forderungen nach einer 32-Stunden-Woche und einem Mindestlohn von 1 800 Euro wirkten wie aus der Zeit gefallen.

Noch sind Selfies mit Martinez gefragt. Doch der Rückhalt mit den Streikenden sinkt in der Bevölkerung. AFP

Als Gesprächspartner will der Gewerkschaftsführer dennoch ernst genommen werden. Als Pragmatiker, der das Image des Hardliners pflegt, bezeichnete ihn die Wirtschaftszeitung „Les Echos“. Die CGT mit ihren gut 600 000 Mitgliedern sei nicht die Gewerkschaft, die immer nur Nein sage, wiederholt Martinez selbst gerne.

Anwalt der kleinen Leute

In der Rentenreform ist es allerdings genau dieses Nein, das den Fußballfan wieder populär gemacht hat. Der Gewerkschaftsboss mit dem Spitznamen „der Mexikaner“ gibt im Konflikt mit der Regierung den Anwalt der kleinen Leute, deren Rente mit der Reform nur noch weniger werde. „Kann man mit 700 Euro im Monat leben?“, fragte er am Dienstag in einem Radiointerview.

Dem Präsidenten wirft er vor, von der Realität des Landes abgekoppelt zu sein. Deshalb kündigte „Camarade Philippe“ nach Macrons Neujahrsansprache an, noch stärkere Signale Richtung Elysée-Palast zu senden. Konkret heißt das, dass der Streik gegen die Reform weitergeführt wird, bis die Regierung ihr Projekt zurückzieht. Das bestehende System – laut Martinez „das beste der Welt“ – soll nach seinen Vorstellungen noch verbessert werden.

Beispielsweise indem das Renteneintrittsalter von 62 auf 60 Jahre gesenkt wird. Auf die Frage nach der Finanzierung seines Vorschlags antwortet CGT-Chef in alter Klassenkampfrhetorik: „Die börsennotierten Unternehmen machen Rekordgewinne. Dieses Geld dient zu nichts. Lasst es uns nehmen.“