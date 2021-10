Jeden Samstag werfen die Gerichtsreporter des „Luxemburger Wort“ einen ganz persönlichen Blick auf die Prozesse der vergangenen Woche.

Gerichtschronik der Woche

Frank Engel und der Terror

Maximilian RICHARD Jeden Samstag werfen die Gerichtsreporter des „Luxemburger Wort“ einen ganz persönlichen Blick auf die Prozesse der vergangenen Woche. Welche Verfahren haben sie begleitet? Was hat sie besonders berührt, was hat sie gar gestört? Der etwas andere True-Crime-Wochenrückblick.

Der Terror hat viele Gesichter – und Decknamen: Abou Roumaysa, Abou Safiya, Abou Maryam, Abu Juwayriya, Fasabroun Jamil, Abou Abdillah sind einige der Namen, die Kevin M. genutzt haben soll. Gemeinsam mit seiner 25-jährigen Frau Alysson A. muss sich der heute 29-Jährige nun vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten. Den Terror sollen die beiden aber nicht selbst mit Waffen, sondern von Luxemburg aus über das Internet durch die Verbreitung von Propaganda unterstützt haben. Die Angeklagten streiten die Vorwürfe indes größtenteils ab.



Die Prozesstage im Überblick

Neun Monate Haft auf Bewährung und eine Geldbuße, so lautete Anfang der Woche die Strafforderung des Vertreters der Staatsanwaltschaft im CSV-Freundeskreisprozesses für den ehemaligen Parteipräsidenten Frank Engel. Konkret geht es bei dem Prozess um einen Arbeitsvertrag, den Frank Engel in seiner Zeit als Vorsitzender mit dem CSV-Frëndeskrees abgeschlossen hatte, von dem die Mehrheit in der Partei aber offensichtlich aber nichts wusste.

Neben Frank Engel mussten sich der frühere Generalsekretär Félix Eischen und der frühere Schatzmeister André Martins verantworten. Auch Georges Heirendt, Elisabeth Margue, Georges Pierret und Stéphanie Weydert mussten sich in dem Zusammenhang verantworten. Das Urteil wird am 9. Dezember verkündet.

Die Prozesstage im Überblick

