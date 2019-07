Frank Conrad: "Nicht nur tadeln"

Die aktuellen Projekte vorantreiben und die menschlichen Probleme lösen, das sind die Ziele von Frank Conrad, neuer Bürgermeister von Helperknapp.

Am Mittwoch leitet Frank Conrad seine erste Gemeinderatssitzung als Bürgermeister der Fusionsgemeinde Helperknapp. Der 35-jährige hauptberufliche Versicherungsagent geht optimistisch an die Aufgabe heran und wünscht sich, dass wieder Ruhe in die Dörfer einkehrt.

Frank Conrad, Sie sind vor sechs Wochen einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Hatten Sie mit diesem eindeutigen Resultat gerechnet?



Gerechnet nicht, gehofft ja ...